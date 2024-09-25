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Экс-мэру Сочи грозит до десяти лет колонии
Экс-мэру Сочи грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 25.09.2024
Экс-мэру Сочи грозит до десяти лет колонии
Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому грозит до 10 лет колонии по делу о крупной растрате. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:01
2024-09-25T17:01
2024-09-25T17:04
происшествия
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краснодарский край
алексей копайгородский
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому грозит до 10 лет колонии по делу о крупной растрате. По данным Мещанского суда Москвы, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция статьи предусматривает в случае обвинительного приговора лишение свободы на срок до 10 лет и крупный штраф. В настоящее время суд рассматривает ходатайство о заключении Копайгородского под стражу. Как ранее сообщил источник РИА Новости, он был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
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Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский в суде
Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского привезли в суд, который выберет ему меру пресечения
2024-09-25T17:01
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происшествия, сочи, краснодарский край, алексей копайгородский, россия
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Алексей Копайгородский, Россия
Экс-мэру Сочи грозит до десяти лет колонии
Экс-мэру Сочи Копайгородскому грозит до десяти лет колонии за растрату