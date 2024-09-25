https://ria.ru/20240925/mer-1974658026.html

Экс-мэру Сочи грозит до десяти лет колонии

Экс-мэру Сочи грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 25.09.2024

Экс-мэру Сочи грозит до десяти лет колонии

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому грозит до 10 лет колонии по делу о крупной растрате. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:01

2024-09-25T17:01

2024-09-25T17:04

происшествия

сочи

краснодарский край

алексей копайгородский

россия

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому грозит до 10 лет колонии по делу о крупной растрате. По данным Мещанского суда Москвы, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция статьи предусматривает в случае обвинительного приговора лишение свободы на срок до 10 лет и крупный штраф. В настоящее время суд рассматривает ходатайство о заключении Копайгородского под стражу. Как ранее сообщил источник РИА Новости, он был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20240812/burlev--1965814032.html

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Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский в суде Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского привезли в суд, который выберет ему меру пресечения 2024-09-25T17:01 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край, алексей копайгородский, россия