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Медведев высказался о ядерной защите России для Белоруссии - РИА Новости, 25.09.2024
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22:59 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/medvedev-1974721099.html
Медведев высказался о ядерной защите России для Белоруссии
Медведев высказался о ядерной защите России для Белоруссии - РИА Новости, 25.09.2024
Медведев высказался о ядерной защите России для Белоруссии
Равноценная защита для Белоруссии в ядерной доктрине РФ будет установлена на "радость" Польше и "многочисленным пигмеям НАТО", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:59
2024-09-25T22:59
россия
белоруссия
польша
дмитрий медведев
нато
совет безопасности рф
ядерное оружие
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Равноценная защита для Белоруссии в ядерной доктрине РФ будет установлена на "радость" Польше и "многочисленным пигмеям НАТО", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В среду вечером президент РФ Владимир Путин провёл заседание постоянного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию, где обсуждалось обновление Основ государственной политики в данной области. В частности, президент сообщил, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства. По словам Путина, с белорусской стороной "все эти вопросы согласованы". "Равноценная ядерная защита будет установлена для Белоруссии как для нашего ближайшего союзника. На "радость" Польше и многочисленным пигмеям НАТО", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
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россия, белоруссия, польша, дмитрий медведев, нато, совет безопасности рф, ядерное оружие
Россия, Белоруссия, Польша, Дмитрий Медведев, НАТО, Совет Безопасности РФ, Ядерное оружие
Медведев высказался о ядерной защите России для Белоруссии

Медведев: ядерная защита Белоруссии будет установлена на "радость" Польше и НАТО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Равноценная защита для Белоруссии в ядерной доктрине РФ будет установлена на "радость" Польше и "многочисленным пигмеям НАТО", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В среду вечером президент РФ Владимир Путин провёл заседание постоянного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию, где обсуждалось обновление Основ государственной политики в данной области. В частности, президент сообщил, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства. По словам Путина, с белорусской стороной "все эти вопросы согласованы".
"Равноценная ядерная защита будет установлена для Белоруссии как для нашего ближайшего союзника. На "радость" Польше и многочисленным пигмеям НАТО", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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РоссияБелоруссияПольшаДмитрий МедведевНАТОСовет Безопасности РФЯдерное оружие
 
 
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