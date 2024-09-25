https://ria.ru/20240925/medvedev-1974720062.html

Медведев назвал изменения в ядерной доктрине поводом задуматься для врагов

Медведев назвал изменения в ядерной доктрине поводом задуматься для врагов - РИА Новости, 25.09.2024

Медведев назвал изменения в ядерной доктрине поводом задуматься для врагов

Предложенные изменения в ядерной доктрине РФ, касающиеся реакции на массированный старт и пересечение границы РФ воздушно-космическими средствами поражения... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:43

2024-09-25T22:43

2024-09-25T22:47

россия

дмитрий медведев

владимир путин

ядерное оружие

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Предложенные изменения в ядерной доктрине РФ, касающиеся реакции на массированный старт и пересечение границы РФ воздушно-космическими средствами поражения противника, являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. На заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию в среду президент РФ Владимир Путин предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Медведев описал подходы к новой редакции документа. "Массированный старт и пересечение нашей границы воздушно-космическими средствами поражения противника, включая самолёты, ракеты и БПЛА, при определённых условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия. Повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Изменение нормативных условий использования ядерного оружия может остудить пыл тех противников РФ, кто ещё не утратил чувство самосохранения, добавил он."Само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения", - подытожил зампред Совбеза.Обозначение президентом РФ подходов к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания он назвал" событием, которого ждали".

https://ria.ru/20240925/putin-1974707333.html

https://ria.ru/20240925/gosduma-1974707644.html

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россия, дмитрий медведев, владимир путин, ядерное оружие, совет безопасности рф