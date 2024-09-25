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Медведев назвал изменения в ядерной доктрине поводом задуматься для врагов - РИА Новости, 25.09.2024
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22:43 25.09.2024 (обновлено: 22:47 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/medvedev-1974720062.html
Медведев назвал изменения в ядерной доктрине поводом задуматься для врагов
Медведев назвал изменения в ядерной доктрине поводом задуматься для врагов - РИА Новости, 25.09.2024
Медведев назвал изменения в ядерной доктрине поводом задуматься для врагов
Предложенные изменения в ядерной доктрине РФ, касающиеся реакции на массированный старт и пересечение границы РФ воздушно-космическими средствами поражения... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:43
2024-09-25T22:47
россия
дмитрий медведев
владимир путин
ядерное оружие
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Предложенные изменения в ядерной доктрине РФ, касающиеся реакции на массированный старт и пересечение границы РФ воздушно-космическими средствами поражения противника, являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. На заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию в среду президент РФ Владимир Путин предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Медведев описал подходы к новой редакции документа. "Массированный старт и пересечение нашей границы воздушно-космическими средствами поражения противника, включая самолёты, ракеты и БПЛА, при определённых условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия. Повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Изменение нормативных условий использования ядерного оружия может остудить пыл тех противников РФ, кто ещё не утратил чувство самосохранения, добавил он."Само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения", - подытожил зампред Совбеза.Обозначение президентом РФ подходов к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания он назвал" событием, которого ждали".
https://ria.ru/20240925/putin-1974707333.html
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россия, дмитрий медведев, владимир путин, ядерное оружие, совет безопасности рф
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Ядерное оружие, Совет Безопасности РФ
Медведев назвал изменения в ядерной доктрине поводом задуматься для врагов

Медведев: изменения в ядерной доктрине могут остудить пыл противников России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Предложенные изменения в ядерной доктрине РФ, касающиеся реакции на массированный старт и пересечение границы РФ воздушно-космическими средствами поражения противника, являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
На заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию в среду президент РФ Владимир Путин предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Медведев описал подходы к новой редакции документа.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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"Массированный старт и пересечение нашей границы воздушно-космическими средствами поражения противника, включая самолёты, ракеты и БПЛА, при определённых условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия. Повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Изменение нормативных условий использования ядерного оружия может остудить пыл тех противников РФ, кто ещё не утратил чувство самосохранения, добавил он.
"Само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения", - подытожил зампред Совбеза.
Обозначение президентом РФ подходов к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания он назвал" событием, которого ждали".
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РоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинЯдерное оружиеСовет Безопасности РФ
 
 
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