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Медведев прокомментировал уточнения госполитики по ядерному сдерживанию
Медведев прокомментировал уточнения госполитики по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 25.09.2024
Медведев прокомментировал уточнения госполитики по ядерному сдерживанию
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:18
2024-09-25T22:18
2024-09-25T22:28
россия
дмитрий медведев
ядерное оружие
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".Зампред Совбеза опубликовал в своем Telegram-канале пост о подходах к новой редакции российской ядерной доктрины, которые президент России Владимир Путин обозначил в среду в ходе заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. Медведев назвал это "событием, которого ждали"."Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идёт речь", - написал Медведев о предложенных изменениях.
https://ria.ru/20240925/gosduma-1974707644.html
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россия, дмитрий медведев, ядерное оружие, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Дмитрий Медведев, Ядерное оружие, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Медведев прокомментировал уточнения госполитики по ядерному сдерживанию
Медведев: понятно, о каких странах речь в уточнениях по ядерному сдерживанию