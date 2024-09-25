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Медведев прокомментировал уточнения госполитики по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 25.09.2024
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22:18 25.09.2024 (обновлено: 22:28 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/medvedev-1974717843.html
Медведев прокомментировал уточнения госполитики по ядерному сдерживанию
Медведев прокомментировал уточнения госполитики по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 25.09.2024
Медведев прокомментировал уточнения госполитики по ядерному сдерживанию
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:18
2024-09-25T22:28
россия
дмитрий медведев
ядерное оружие
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".Зампред Совбеза опубликовал в своем Telegram-канале пост о подходах к новой редакции российской ядерной доктрины, которые президент России Владимир Путин обозначил в среду в ходе заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. Медведев назвал это "событием, которого ждали"."Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идёт речь", - написал Медведев о предложенных изменениях.
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россия, дмитрий медведев, ядерное оружие, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Дмитрий Медведев, Ядерное оружие, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Медведев прокомментировал уточнения госполитики по ядерному сдерживанию

Медведев: понятно, о каких странах речь в уточнениях по ядерному сдерживанию

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".
Зампред Совбеза опубликовал в своем Telegram-канале пост о подходах к новой редакции российской ядерной доктрины, которые президент России Владимир Путин обозначил в среду в ходе заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. Медведев назвал это "событием, которого ждали".
"Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идёт речь", - написал Медведев о предложенных изменениях.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Госдуме прокомментировали внесенные в ядерную доктрину изменения
Вчера, 20:24
 
РоссияДмитрий МедведевЯдерное оружиеБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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