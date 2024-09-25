https://ria.ru/20240925/medvedev-1974717843.html

Медведев прокомментировал уточнения госполитики по ядерному сдерживанию

Медведев прокомментировал уточнения госполитики по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 25.09.2024

Медведев прокомментировал уточнения госполитики по ядерному сдерживанию

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:18

2024-09-25T22:18

2024-09-25T22:28

россия

дмитрий медведев

ядерное оружие

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".Зампред Совбеза опубликовал в своем Telegram-канале пост о подходах к новой редакции российской ядерной доктрины, которые президент России Владимир Путин обозначил в среду в ходе заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. Медведев назвал это "событием, которого ждали"."Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идёт речь", - написал Медведев о предложенных изменениях.

https://ria.ru/20240925/gosduma-1974707644.html

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россия, дмитрий медведев, ядерное оружие, безопасность, совет безопасности рф