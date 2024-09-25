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Медведев указал на лицемерие Белого дома, использующего Зеленского - РИА Новости, 25.09.2024
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16:42 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/medvedev-1974653971.html
Медведев указал на лицемерие Белого дома, использующего Зеленского
Медведев указал на лицемерие Белого дома, использующего Зеленского - РИА Новости, 25.09.2024
Медведев указал на лицемерие Белого дома, использующего Зеленского
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X указал на лицемерие Белого дома, который обвиняет РФ во вмешательстве в выборы, но не возражает,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:42
2024-09-25T16:42
россия
сша
пенсильвания
владимир зеленский
дмитрий медведев
камала харрис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X указал на лицемерие Белого дома, который обвиняет РФ во вмешательстве в выборы, но не возражает, когда Владимир Зеленский подыгрывает кандидату в американские лидеры от демократов Камале Харрис. "Администрация США визжит как свинья о том, как другие страны, в том числе Россия, вмешиваются в их выборы. В то же самое время... Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале (Харрис), посетив колеблющийся штат Пенсильвания", - написал Медведев. Ранее группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с посещением Зеленским завода боеприпасов в Пенсильвании, заявляя, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями американского законодательства. Согласно конгрессменам, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США. -0-
https://ria.ru/20240925/ekspert-1974609495.html
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россия
сша
пенсильвания
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россия, сша, пенсильвания, владимир зеленский, дмитрий медведев, камала харрис, вооруженные силы украины
Россия, США, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины
Медведев указал на лицемерие Белого дома, использующего Зеленского

Медведев: Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посещая Пенсильванию

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X указал на лицемерие Белого дома, который обвиняет РФ во вмешательстве в выборы, но не возражает, когда Владимир Зеленский подыгрывает кандидату в американские лидеры от демократов Камале Харрис.
"Администрация США визжит как свинья о том, как другие страны, в том числе Россия, вмешиваются в их выборы. В то же самое время... Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале (Харрис), посетив колеблющийся штат Пенсильвания", - написал Медведев.
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Зеленский нарушил закон в США, посетив завод боеприпасов, заявил эксперт
Вчера, 14:19
Ранее группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с посещением Зеленским завода боеприпасов в Пенсильвании, заявляя, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями американского законодательства. Согласно конгрессменам, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США. -0-
Владимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В конгрессе потребовали расследовать визит Зеленского на завод в США
Вчера, 01:28
 
РоссияСШАПенсильванияВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевКамала ХаррисВооруженные силы Украины
 
 
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