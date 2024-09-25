https://ria.ru/20240925/medvedev-1974653971.html

Медведев указал на лицемерие Белого дома, использующего Зеленского

Медведев указал на лицемерие Белого дома, использующего Зеленского - РИА Новости, 25.09.2024

Медведев указал на лицемерие Белого дома, использующего Зеленского

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X указал на лицемерие Белого дома, который обвиняет РФ во вмешательстве в выборы, но не возражает,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:42

2024-09-25T16:42

2024-09-25T16:42

россия

сша

пенсильвания

владимир зеленский

дмитрий медведев

камала харрис

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X указал на лицемерие Белого дома, который обвиняет РФ во вмешательстве в выборы, но не возражает, когда Владимир Зеленский подыгрывает кандидату в американские лидеры от демократов Камале Харрис. "Администрация США визжит как свинья о том, как другие страны, в том числе Россия, вмешиваются в их выборы. В то же самое время... Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале (Харрис), посетив колеблющийся штат Пенсильвания", - написал Медведев. Ранее группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с посещением Зеленским завода боеприпасов в Пенсильвании, заявляя, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями американского законодательства. Согласно конгрессменам, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США. -0-

https://ria.ru/20240925/ekspert-1974609495.html

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974516737.html

россия

сша

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, пенсильвания, владимир зеленский, дмитрий медведев, камала харрис, вооруженные силы украины