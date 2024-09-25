https://ria.ru/20240925/medvedev-1974653971.html
Медведев указал на лицемерие Белого дома, использующего Зеленского
Медведев указал на лицемерие Белого дома, использующего Зеленского - РИА Новости, 25.09.2024
Медведев указал на лицемерие Белого дома, использующего Зеленского
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X указал на лицемерие Белого дома, который обвиняет РФ во вмешательстве в выборы, но не возражает,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:42
2024-09-25T16:42
2024-09-25T16:42
россия
сша
пенсильвания
владимир зеленский
дмитрий медведев
камала харрис
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a052cc5e0777c8dc14650f8e3386fed9.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X указал на лицемерие Белого дома, который обвиняет РФ во вмешательстве в выборы, но не возражает, когда Владимир Зеленский подыгрывает кандидату в американские лидеры от демократов Камале Харрис. "Администрация США визжит как свинья о том, как другие страны, в том числе Россия, вмешиваются в их выборы. В то же самое время... Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале (Харрис), посетив колеблющийся штат Пенсильвания", - написал Медведев. Ранее группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с посещением Зеленским завода боеприпасов в Пенсильвании, заявляя, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями американского законодательства. Согласно конгрессменам, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США. -0-
https://ria.ru/20240925/ekspert-1974609495.html
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974516737.html
россия
сша
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5216b702c3f303c441784ecdd6eda41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, пенсильвания, владимир зеленский, дмитрий медведев, камала харрис, вооруженные силы украины
Россия, США, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины
Медведев указал на лицемерие Белого дома, использующего Зеленского
Медведев: Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посещая Пенсильванию
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X указал на лицемерие Белого дома, который обвиняет РФ во вмешательстве в выборы, но не возражает, когда Владимир Зеленский подыгрывает кандидату в американские лидеры от демократов Камале Харрис.
"Администрация США визжит как свинья о том, как другие страны, в том числе Россия, вмешиваются в их выборы. В то же самое время... Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале (Харрис), посетив колеблющийся штат Пенсильвания", - написал Медведев.
Ранее группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с посещением Зеленским завода боеприпасов в Пенсильвании, заявляя, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями американского законодательства. Согласно конгрессменам, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США. -0-