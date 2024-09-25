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Маск опроверг сообщения о романтических отношениях с премьером Италии - РИА Новости, 25.09.2024
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16:18 25.09.2024 (обновлено: 16:35 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/mask-1974649035.html
Маск опроверг сообщения о романтических отношениях с премьером Италии
Маск опроверг сообщения о романтических отношениях с премьером Италии - РИА Новости, 25.09.2024
Маск опроверг сообщения о романтических отношениях с премьером Италии
Американский предприниматель Илон Маск открестился от распространившихся в интернете и СМИ сообщений, приписывающих ему романтические отношения с... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:18
2024-09-25T16:35
в мире
нью-йорк (город)
италия
илон маск
джорджа мелони
генеральная ассамблея оон
оон
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск открестился от распространившихся в интернете и СМИ сообщений, приписывающих ему романтические отношения с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. "Я был там с мамой. У меня нет никаких романтических отношений с премьер-министром Мелони", - написал Маск в соцсети Х в ответ на фото пользователя, где Маск и Мелони улыбаются друг другу на гала-ужине в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее издание Politico отмечало взаимные любезности, которыми Мелони и Маск обменивались в Нью-Йорке, в частности, то, как Маск "осыпал любовью драгоценную Мелони".
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в мире, нью-йорк (город), италия, илон маск, джорджа мелони, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Нью-Йорк (город), Италия, Илон Маск, Джорджа Мелони, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Маск опроверг сообщения о романтических отношениях с премьером Италии

Илон Маск заявил, что у него нет романтических отношений с Джорджией Мелони

© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск открестился от распространившихся в интернете и СМИ сообщений, приписывающих ему романтические отношения с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
"Я был там с мамой. У меня нет никаких романтических отношений с премьер-министром Мелони", - написал Маск в соцсети Х в ответ на фото пользователя, где Маск и Мелони улыбаются друг другу на гала-ужине в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее издание Politico отмечало взаимные любезности, которыми Мелони и Маск обменивались в Нью-Йорке, в частности, то, как Маск "осыпал любовью драгоценную Мелони".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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В миреНью-Йорк (город)ИталияИлон МаскДжорджа МелониГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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