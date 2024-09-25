https://ria.ru/20240925/mask-1974649035.html

Маск опроверг сообщения о романтических отношениях с премьером Италии

Маск опроверг сообщения о романтических отношениях с премьером Италии - РИА Новости, 25.09.2024

Маск опроверг сообщения о романтических отношениях с премьером Италии

Американский предприниматель Илон Маск открестился от распространившихся в интернете и СМИ сообщений, приписывающих ему романтические отношения с... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:18

2024-09-25T16:18

2024-09-25T16:35

в мире

нью-йорк (город)

италия

илон маск

джорджа мелони

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556529_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_dd082de358f228aef34a40aad1b03bd5.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск открестился от распространившихся в интернете и СМИ сообщений, приписывающих ему романтические отношения с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. "Я был там с мамой. У меня нет никаких романтических отношений с премьер-министром Мелони", - написал Маск в соцсети Х в ответ на фото пользователя, где Маск и Мелони улыбаются друг другу на гала-ужине в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее издание Politico отмечало взаимные любезности, которыми Мелони и Маск обменивались в Нью-Йорке, в частности, то, как Маск "осыпал любовью драгоценную Мелони".

https://ria.ru/20240920/mask-1973846716.html

нью-йорк (город)

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), италия, илон маск, джорджа мелони, генеральная ассамблея оон, оон