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Малков: экспорт – один из приоритетов Рязанской области
Малков: экспорт – один из приоритетов Рязанской области - РИА Новости, 25.09.2024
Малков: экспорт – один из приоритетов Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что экспорт является одним из приоритетов региона, власти готовы создавать условия для усиления местных... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:57
2024-09-25T23:57
2024-09-25T23:57
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РЯЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что экспорт является одним из приоритетов региона, власти готовы создавать условия для усиления местных компаний на внешних рынках. "Экспорт — один из приоритетов Рязанской области. Число экспортёров растёт, доля несырьевых неэнергетических товаров превышает 90%. Недавно рязанские компании стали лауреатами Всероссийской премии "Экспортёр года" по ЦФО", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета, прошедшем под председательством президента РФ Владимира Путина, по теме развития экспорта. Накануне представители из регионов, федеральных министерств и ведомств вырабатывали решения, которые представили главе государства. "В следующем году стартует новый нацпроект "Международная кооперация и экспорт". Мы готовы создавать все возможности и условия для развития экспорта и усиления рязанских компаний на внешних рынках", - подчеркнул губернатор.
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экономика, рязанская область, россия, павел малков, владимир путин
Рязанская область, Экономика, Рязанская область, Россия, Павел Малков, Владимир Путин
РЯЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что экспорт является одним из приоритетов региона, власти готовы создавать условия для усиления местных компаний на внешних рынках.
"Экспорт — один из приоритетов Рязанской области. Число экспортёров растёт, доля несырьевых неэнергетических товаров превышает 90%. Недавно рязанские компании стали лауреатами Всероссийской премии "Экспортёр года" по ЦФО", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета, прошедшем под председательством президента РФ Владимира Путина, по теме развития экспорта. Накануне представители из регионов, федеральных министерств и ведомств вырабатывали решения, которые представили главе государства.
"В следующем году стартует новый нацпроект "Международная кооперация и экспорт". Мы готовы создавать все возможности и условия для развития экспорта и усиления рязанских компаний на внешних рынках", - подчеркнул губернатор.