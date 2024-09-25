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ГИТИС выразил соболезнования близким Мадянова - РИА Новости, 25.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:42 25.09.2024 (обновлено: 18:01 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/madyanov-1974678039.html
ГИТИС выразил соболезнования близким Мадянова
ГИТИС выразил соболезнования близким Мадянова - РИА Новости, 25.09.2024
ГИТИС выразил соболезнования близким Мадянова
Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в Telegram-канале выразил соболезнования с связи с кончиной актера Романа Мадянова, назвав его выдающимся... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:42
2024-09-25T18:01
культура
роман мадянов
гитис
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в Telegram-канале выразил соболезнования с связи с кончиной актера Романа Мадянова, назвав его выдающимся выпускником и невероятно талантливым артистом. Мадянов скончался в возрасте 62 лет в среду. "Роман Мадянов был выдающимся выпускником ГИТИСа и невероятно талантливым артистом. В спектакле Евгения Арье "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" Мадянов блестяще сыграл короля Клавдия. Его невероятные импровизации были украшением спектакля — он выходил на сцену и называл своих партнеров разными фамилиями. Среди других не менее запоминающихся ролей — Мартин из "Валенсианских безумцев", Ванюшин в "Детях Ванюшина" и многие другие", - говорится в сообщении театра. ГИТИС "горюет и выражает искренние соболезнования родным и близким", отметили в публикации. Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Он окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.
https://ria.ru/20240925/madyanov-1803712646.html
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роман мадянов, гитис, россия
Культура, Роман Мадянов, ГИТИС, Россия
ГИТИС выразил соболезнования близким Мадянова

ГИТИС: Мадянов был выдающимся выпускником и невероятно талантливым артистом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Роман Мадянов
Актер Роман Мадянов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Роман Мадянов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в Telegram-канале выразил соболезнования с связи с кончиной актера Романа Мадянова, назвав его выдающимся выпускником и невероятно талантливым артистом.
Мадянов скончался в возрасте 62 лет в среду.
Актер Роман Мадянов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Биография Романа Мадянова
Вчера, 16:35
"Роман Мадянов был выдающимся выпускником ГИТИСа и невероятно талантливым артистом. В спектакле Евгения Арье "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" Мадянов блестяще сыграл короля Клавдия. Его невероятные импровизации были украшением спектакля — он выходил на сцену и называл своих партнеров разными фамилиями. Среди других не менее запоминающихся ролей — Мартин из "Валенсианских безумцев", Ванюшин в "Детях Ванюшина" и многие другие", - говорится в сообщении театра.
ГИТИС "горюет и выражает искренние соболезнования родным и близким", отметили в публикации.
Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Он окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.
Умер Роман Мадянов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Российский актер Роман Сергеевич Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области.

Актер Роман Мадянов

Российский актер Роман Сергеевич Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 12
© Леан-М, 2004-2006

В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне – Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Оскара Ремеза.

Кадр из сериала Солдаты

В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне – Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Оскара Ремеза.

© Леан-М, 2004-2006
2 из 12
© РИА Новости / Мурашко | Перейти в медиабанк

На фото: Владимир Басов в роли папаши, Роман Мадянов в роли Гека на съемках кинофильма "Совсем пропащий".

Артист Владимир Басов в роли папаши, Роман Мадянов в роли Гека на съемках кинофильма Совсем пропащий

На фото: Владимир Басов в роли папаши, Роман Мадянов в роли Гека на съемках кинофильма "Совсем пропащий".

© РИА Новости / Мурашко
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3 из 12
© РИА Новости / Денис Макаренко | Перейти в медиабанк

Мадянов проработал в театре больше двадцати лет и сыграл немало ярких ролей.

Актеры Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Роман Мадянов, режиссер Андрей Звягинцев и актер Алексей Серебряков на фотосессии фильма Левиафан в рамках 67-го Каннского кинофестиваля

Мадянов проработал в театре больше двадцати лет и сыграл немало ярких ролей.

© РИА Новости / Денис Макаренко
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4 из 12
© Кинокомпания "Русское"

В кино актер дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского".

Кадр из сериала Склифосовский

В кино актер дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского".

© Кинокомпания "Русское"
5 из 12
© Кинокомпания "МакДос" при участии Киностудии "Эталон-фильм", 2004

К моменту окончания школы он успел сняться в десяти фильмах, причем в трех из них ("Совсем пропащий", "Весенние перевертыши", "Все дело в брате") сыграл главные роли. В 1989 году Мадянов сыграл в фильме Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация".

Кадр из фильма Штрафбат

К моменту окончания школы он успел сняться в десяти фильмах, причем в трех из них ("Совсем пропащий", "Весенние перевертыши", "Все дело в брате") сыграл главные роли. В 1989 году Мадянов сыграл в фильме Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация".

© Кинокомпания "МакДос" при участии Киностудии "Эталон-фильм", 2004
6 из 12
© РИА Новости / Мурашко | Перейти в медиабанк

На фото: Мадянов в роли Гека Финна в кинофильме "Совсем пропащий".

Актер Роман Мадянов в роли Гека Финна в кинофильме Совсем пропащий

На фото: Мадянов в роли Гека Финна в кинофильме "Совсем пропащий".

© РИА Новости / Мурашко
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7 из 12
© Централ Партнершип

Всего артист сыграл в более 200 фильмах и сериалах.

Кадр из фильма Легенда №17

Всего артист сыграл в более 200 фильмах и сериалах.

© Централ Партнершип
8 из 12
© Эталон-фильм (2016)

Среди его знаковых работ выделяются "Орел и решка" (1995), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Женщин обижать не рекомендуется" (1999), "Убойная сила" (2000-2005), "Марш Турецкого" (2000), "Дальнобойщики" (2001), "Участок" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Солдаты" (2004-2007), "Есенин" (2005), "12" (2007), "Каникулы строгого режима" (2009), "Легенда №17" (2012), "Мосгаз" (2012), "Левиафан" (2014), "Великая" (2015), "Зулейха открывает глаза" (2019), "Угрюм-река" (2020) и др.

Кадр из фильма Монах и бес

Среди его знаковых работ выделяются "Орел и решка" (1995), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Женщин обижать не рекомендуется" (1999), "Убойная сила" (2000-2005), "Марш Турецкого" (2000), "Дальнобойщики" (2001), "Участок" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Солдаты" (2004-2007), "Есенин" (2005), "12" (2007), "Каникулы строгого режима" (2009), "Легенда №17" (2012), "Мосгаз" (2012), "Левиафан" (2014), "Великая" (2015), "Зулейха открывает глаза" (2019), "Угрюм-река" (2020) и др.

© Эталон-фильм (2016)
9 из 12
© Предоставлено пресс-службой прокатчика

На фото: Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные".

Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме Бессмертные

На фото: Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные".

© Предоставлено пресс-службой прокатчика
10 из 12
© Глобус-фильм (2023)

Вплоть до настоящего времени Роман Мадянов продолжал играть в антрепризе. Был занят в спектаклях Современного театра антрепризы "Загадочный уикенд", "Синдром счастья, или Ложь по контракту".

Кадр из фильма По щучьему велению

Вплоть до настоящего времени Роман Мадянов продолжал играть в антрепризе. Был занят в спектаклях Современного театра антрепризы "Загадочный уикенд", "Синдром счастья, или Ложь по контракту".

© Глобус-фильм (2023)
11 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

25 сентября стало известно, что актер умер на 63 году жизни.

Актер Роман Мадянов

25 сентября стало известно, что актер умер на 63 году жизни.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 12

Российский актер Роман Сергеевич Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 12

В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне – Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Оскара Ремеза.

© Леан-М, 2004-2006
2 из 12

На фото: Владимир Басов в роли папаши, Роман Мадянов в роли Гека на съемках кинофильма "Совсем пропащий".

© РИА Новости / Мурашко
Перейти в медиабанк
3 из 12

Мадянов проработал в театре больше двадцати лет и сыграл немало ярких ролей.

© РИА Новости / Денис Макаренко
Перейти в медиабанк
4 из 12

В кино актер дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского".

© Кинокомпания "Русское"
5 из 12

К моменту окончания школы он успел сняться в десяти фильмах, причем в трех из них ("Совсем пропащий", "Весенние перевертыши", "Все дело в брате") сыграл главные роли. В 1989 году Мадянов сыграл в фильме Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация".

© Кинокомпания "МакДос" при участии Киностудии "Эталон-фильм", 2004
6 из 12

На фото: Мадянов в роли Гека Финна в кинофильме "Совсем пропащий".

© РИА Новости / Мурашко
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7 из 12

Всего артист сыграл в более 200 фильмах и сериалах.

© Централ Партнершип
8 из 12

Среди его знаковых работ выделяются "Орел и решка" (1995), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Женщин обижать не рекомендуется" (1999), "Убойная сила" (2000-2005), "Марш Турецкого" (2000), "Дальнобойщики" (2001), "Участок" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Солдаты" (2004-2007), "Есенин" (2005), "12" (2007), "Каникулы строгого режима" (2009), "Легенда №17" (2012), "Мосгаз" (2012), "Левиафан" (2014), "Великая" (2015), "Зулейха открывает глаза" (2019), "Угрюм-река" (2020) и др.

© Эталон-фильм (2016)
9 из 12

На фото: Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные".

© Предоставлено пресс-службой прокатчика
10 из 12

Вплоть до настоящего времени Роман Мадянов продолжал играть в антрепризе. Был занят в спектаклях Современного театра антрепризы "Загадочный уикенд", "Синдром счастья, или Ложь по контракту".

© Глобус-фильм (2023)
11 из 12

25 сентября стало известно, что актер умер на 63 году жизни.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
КультураРоман МадяновГИТИСРоссия
 
 
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