ГИТИС выразил соболезнования близким Мадянова

ГИТИС: Мадянов был выдающимся выпускником и невероятно талантливым артистом
Российский актер Роман Сергеевич Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области.
Российский актер Роман Сергеевич Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области.
В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне – Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Оскара Ремеза.
В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне – Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Оскара Ремеза.
На фото: Владимир Басов в роли папаши, Роман Мадянов в роли Гека на съемках кинофильма "Совсем пропащий".
На фото: Владимир Басов в роли папаши, Роман Мадянов в роли Гека на съемках кинофильма "Совсем пропащий".
Мадянов проработал в театре больше двадцати лет и сыграл немало ярких ролей.
Мадянов проработал в театре больше двадцати лет и сыграл немало ярких ролей.
В кино актер дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского".
В кино актер дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского".
К моменту окончания школы он успел сняться в десяти фильмах, причем в трех из них ("Совсем пропащий", "Весенние перевертыши", "Все дело в брате") сыграл главные роли. В 1989 году Мадянов сыграл в фильме Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация".
К моменту окончания школы он успел сняться в десяти фильмах, причем в трех из них ("Совсем пропащий", "Весенние перевертыши", "Все дело в брате") сыграл главные роли. В 1989 году Мадянов сыграл в фильме Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация".
На фото: Мадянов в роли Гека Финна в кинофильме "Совсем пропащий".
На фото: Мадянов в роли Гека Финна в кинофильме "Совсем пропащий".
Среди его знаковых работ выделяются "Орел и решка" (1995), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Женщин обижать не рекомендуется" (1999), "Убойная сила" (2000-2005), "Марш Турецкого" (2000), "Дальнобойщики" (2001), "Участок" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Солдаты" (2004-2007), "Есенин" (2005), "12" (2007), "Каникулы строгого режима" (2009), "Легенда №17" (2012), "Мосгаз" (2012), "Левиафан" (2014), "Великая" (2015), "Зулейха открывает глаза" (2019), "Угрюм-река" (2020) и др.
Среди его знаковых работ выделяются "Орел и решка" (1995), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Женщин обижать не рекомендуется" (1999), "Убойная сила" (2000-2005), "Марш Турецкого" (2000), "Дальнобойщики" (2001), "Участок" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Солдаты" (2004-2007), "Есенин" (2005), "12" (2007), "Каникулы строгого режима" (2009), "Легенда №17" (2012), "Мосгаз" (2012), "Левиафан" (2014), "Великая" (2015), "Зулейха открывает глаза" (2019), "Угрюм-река" (2020) и др.
На фото: Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные".
На фото: Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные".
Вплоть до настоящего времени Роман Мадянов продолжал играть в антрепризе. Был занят в спектаклях Современного театра антрепризы "Загадочный уикенд", "Синдром счастья, или Ложь по контракту".
Вплоть до настоящего времени Роман Мадянов продолжал играть в антрепризе. Был занят в спектаклях Современного театра антрепризы "Загадочный уикенд", "Синдром счастья, или Ложь по контракту".
25 сентября стало известно, что актер умер на 63 году жизни.
25 сентября стало известно, что актер умер на 63 году жизни.
Российский актер Роман Сергеевич Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области.
В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне – Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Оскара Ремеза.
На фото: Владимир Басов в роли папаши, Роман Мадянов в роли Гека на съемках кинофильма "Совсем пропащий".
Мадянов проработал в театре больше двадцати лет и сыграл немало ярких ролей.
В кино актер дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского".
К моменту окончания школы он успел сняться в десяти фильмах, причем в трех из них ("Совсем пропащий", "Весенние перевертыши", "Все дело в брате") сыграл главные роли. В 1989 году Мадянов сыграл в фильме Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация".
На фото: Мадянов в роли Гека Финна в кинофильме "Совсем пропащий".
Среди его знаковых работ выделяются "Орел и решка" (1995), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Женщин обижать не рекомендуется" (1999), "Убойная сила" (2000-2005), "Марш Турецкого" (2000), "Дальнобойщики" (2001), "Участок" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Солдаты" (2004-2007), "Есенин" (2005), "12" (2007), "Каникулы строгого режима" (2009), "Легенда №17" (2012), "Мосгаз" (2012), "Левиафан" (2014), "Великая" (2015), "Зулейха открывает глаза" (2019), "Угрюм-река" (2020) и др.
На фото: Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные".
Вплоть до настоящего времени Роман Мадянов продолжал играть в антрепризе. Был занят в спектаклях Современного театра антрепризы "Загадочный уикенд", "Синдром счастья, или Ложь по контракту".
25 сентября стало известно, что актер умер на 63 году жизни.