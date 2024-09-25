https://ria.ru/20240925/madyanov-1974678039.html

ГИТИС выразил соболезнования близким Мадянова

ГИТИС выразил соболезнования близким Мадянова - РИА Новости, 25.09.2024

ГИТИС выразил соболезнования близким Мадянова

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в Telegram-канале выразил соболезнования с связи с кончиной актера Романа Мадянова, назвав его выдающимся... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:42

2024-09-25T17:42

2024-09-25T18:01

культура

роман мадянов

гитис

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в Telegram-канале выразил соболезнования с связи с кончиной актера Романа Мадянова, назвав его выдающимся выпускником и невероятно талантливым артистом. Мадянов скончался в возрасте 62 лет в среду. "Роман Мадянов был выдающимся выпускником ГИТИСа и невероятно талантливым артистом. В спектакле Евгения Арье "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" Мадянов блестяще сыграл короля Клавдия. Его невероятные импровизации были украшением спектакля — он выходил на сцену и называл своих партнеров разными фамилиями. Среди других не менее запоминающихся ролей — Мартин из "Валенсианских безумцев", Ванюшин в "Детях Ванюшина" и многие другие", - говорится в сообщении театра. ГИТИС "горюет и выражает искренние соболезнования родным и близким", отметили в публикации. Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Он окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.

https://ria.ru/20240925/madyanov-1803712646.html

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роман мадянов, гитис, россия