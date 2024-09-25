https://ria.ru/20240925/livan-1974668033.html
В Ливане из-за ударов Израиля в среду погиб 51 человек
В Ливане из-за ударов Израиля в среду погиб 51 человек - РИА Новости, 25.09.2024
В Ливане из-за ударов Израиля в среду погиб 51 человек
Жертвами израильских авиаударов в разных регионах Ливана стал 51 мирный житель, ранения получили 223 человека, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:19
2024-09-25T17:19
2024-09-25T17:27
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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Жертвами израильских авиаударов в разных регионах Ливана стал 51 мирный житель, ранения получили 223 человека, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции."С начала дня в результате израильской агрессии погиб 51 человек и ранения получили 223", - сказал Абъяд.Самолеты ВВС Израиля в среду возобновили массированные бомбардировки поселений на юге и востоке Ливана, также бомбардировкам подвергся населенный пункт на севере страны. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в свою очередь нанесли массированные ракетные удары по ряду поселений на севере Израиля, в том числе обстрелу подверглись окраины города Хайфа.
https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974649307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане из-за ударов Израиля в среду погиб 51 человек
В Ливане из-за ударов Израиля в среду погиб 51 человек, 223 пострадали