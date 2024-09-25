Рейтинг@Mail.ru
В Ливане из-за ударов Израиля в среду погиб 51 человек - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 25.09.2024 (обновлено: 17:27 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/livan-1974668033.html
В Ливане из-за ударов Израиля в среду погиб 51 человек
В Ливане из-за ударов Израиля в среду погиб 51 человек - РИА Новости, 25.09.2024
В Ливане из-за ударов Израиля в среду погиб 51 человек
Жертвами израильских авиаударов в разных регионах Ливана стал 51 мирный житель, ранения получили 223 человека, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:19
2024-09-25T17:27
в мире
ливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974428817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c48befea074f093c823049597398640e.jpg
БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Жертвами израильских авиаударов в разных регионах Ливана стал 51 мирный житель, ранения получили 223 человека, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции."С начала дня в результате израильской агрессии погиб 51 человек и ранения получили 223", - сказал Абъяд.Самолеты ВВС Израиля в среду возобновили массированные бомбардировки поселений на юге и востоке Ливана, также бомбардировкам подвергся населенный пункт на севере страны. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в свою очередь нанесли массированные ракетные удары по ряду поселений на севере Израиля, в том числе обстрелу подверглись окраины города Хайфа.
https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974649307.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974428817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c615a390b6ebafbb684f735bdc343181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане из-за ударов Израиля в среду погиб 51 человек

В Ливане из-за ударов Израиля в среду погиб 51 человек, 223 пострадали

© AP Photo / Mohammed ZaatariПоследствия израильского авиаудара на юге Ливана
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Жертвами израильских авиаударов в разных регионах Ливана стал 51 мирный житель, ранения получили 223 человека, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции.
"С начала дня в результате израильской агрессии погиб 51 человек и ранения получили 223", - сказал Абъяд.
Самолеты ВВС Израиля в среду возобновили массированные бомбардировки поселений на юге и востоке Ливана, также бомбардировкам подвергся населенный пункт на севере страны. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в свою очередь нанесли массированные ракетные удары по ряду поселений на севере Израиля, в том числе обстрелу подверглись окраины города Хайфа.
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Удары по Ливану нацелены на изменение ситуации на границе, заявили в ЦАХАЛ
дополняется ...
 
В миреЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала