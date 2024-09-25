https://ria.ru/20240925/livan-1974668033.html

В Ливане из-за ударов Израиля в среду погиб 51 человек

В Ливане из-за ударов Израиля в среду погиб 51 человек - РИА Новости, 25.09.2024

В Ливане из-за ударов Израиля в среду погиб 51 человек

Жертвами израильских авиаударов в разных регионах Ливана стал 51 мирный житель, ранения получили 223 человека, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:19

2024-09-25T17:19

2024-09-25T17:27

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Жертвами израильских авиаударов в разных регионах Ливана стал 51 мирный житель, ранения получили 223 человека, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции."С начала дня в результате израильской агрессии погиб 51 человек и ранения получили 223", - сказал Абъяд.Самолеты ВВС Израиля в среду возобновили массированные бомбардировки поселений на юге и востоке Ливана, также бомбардировкам подвергся населенный пункт на севере страны. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в свою очередь нанесли массированные ракетные удары по ряду поселений на севере Израиля, в том числе обстрелу подверглись окраины города Хайфа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024