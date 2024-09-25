Израиль пригрозил более масштабными ударами по объектам "Хезболлы"
ЦАХАЛ может нанести более масштабные удары по объектам "Хезболлы"
© Кадр видео из соцсетейДым на месте израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль на севере Ливана
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль на севере Ливана
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может нанести более масштабные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах", чем те, что были нанесены в предыдущие часы, заявил РИА Новости арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри.
"Пришло время добавить цель к целям войны - обеспечить благополучное возвращение израильских жителей в свои дома. Это требует создания новой ситуации в сфере безопасности, полностью отличающейся от ситуации на границе, появившейся 8 октября (2023 года - ред.)", - добавил Адраи.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.