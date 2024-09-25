https://ria.ru/20240925/livan-1974652603.html

Израиль пригрозил более масштабными ударами по объектам "Хезболлы"

Израиль пригрозил более масштабными ударами по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 25.09.2024

Израиль пригрозил более масштабными ударами по объектам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может нанести более масштабные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах", чем те, что были нанесены в предыдущие РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:37

2024-09-25T16:37

2024-09-25T16:37

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может нанести более масштабные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах", чем те, что были нанесены в предыдущие часы, заявил РИА Новости арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри. "Пришло время добавить цель к целям войны - обеспечить благополучное возвращение израильских жителей в свои дома. Это требует создания новой ситуации в сфере безопасности, полностью отличающейся от ситуации на границе, появившейся 8 октября (2023 года - ред.)", - добавил Адраи. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240925/izrail-1974586297.html

https://ria.ru/20240925/izrail-1974585793.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла