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Израиль пригрозил более масштабными ударами по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 25.09.2024
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16:37 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/livan-1974652603.html
Израиль пригрозил более масштабными ударами по объектам "Хезболлы"
Израиль пригрозил более масштабными ударами по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 25.09.2024
Израиль пригрозил более масштабными ударами по объектам "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может нанести более масштабные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах", чем те, что были нанесены в предыдущие РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:37
2024-09-25T16:37
в мире
израиль
ливан
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может нанести более масштабные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах", чем те, что были нанесены в предыдущие часы, заявил РИА Новости арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри. "Пришло время добавить цель к целям войны - обеспечить благополучное возвращение израильских жителей в свои дома. Это требует создания новой ситуации в сфере безопасности, полностью отличающейся от ситуации на границе, появившейся 8 октября (2023 года - ред.)", - добавил Адраи. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240925/izrail-1974586297.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла
Израиль пригрозил более масштабными ударами по объектам "Хезболлы"

ЦАХАЛ может нанести более масштабные удары по объектам "Хезболлы"

© Кадр видео из соцсетейДым на месте израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль на севере Ливана
Дым на месте израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль на севере Ливана - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль на севере Ливана
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может нанести более масштабные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах", чем те, что были нанесены в предыдущие часы, заявил РИА Новости арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри.
"Пришло время добавить цель к целям войны - обеспечить благополучное возвращение израильских жителей в свои дома. Это требует создания новой ситуации в сфере безопасности, полностью отличающейся от ситуации на границе, появившейся 8 октября (2023 года - ред.)", - добавил Адраи.
Дым на месте израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Осколки снарядов из Ливана попали в жилой дом на севере Израиля
Вчера, 12:54
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Израиль впервые нанес удар по поселению на севере Ливана, сообщили СМИ
Вчера, 12:51
 
В миреИзраильЛиванБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Хезболла
 
 
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