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Жертвами израильского удара в районе ливанского Библоса стали трое человек - РИА Новости, 25.09.2024
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12:37 25.09.2024 (обновлено: 12:48 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/livan-1974581233.html
Жертвами израильского удара в районе ливанского Библоса стали трое человек
Жертвами израильского удара в районе ливанского Библоса стали трое человек - РИА Новости, 25.09.2024
Жертвами израильского удара в районе ливанского Библоса стали трое человек
Жертвами израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль (Библос) на севере Ливана, стали трое мирных... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:37
2024-09-25T12:48
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Жертвами израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль (Библос) на севере Ливана, стали трое мирных жителей, пострадали девять человек, говорится в заявлении центра экстренных ситуаций при минздраве страны. "По предварительным данным, в результате израильской бомбардировки поселения Муайсарат погибли три человека и девять получили ранения", - говорится в заявлении.
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жертвами израильского удара в районе ливанского Библоса стали трое человек

В Ливане заявили о гибели трех человек в результате удара Израиля по Библосу

© Кадр видео из соцсетейДым на месте израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль на севере Ливана
Дым на месте израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль на севере Ливана - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль на севере Ливана
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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Жертвами израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль (Библос) на севере Ливана, стали трое мирных жителей, пострадали девять человек, говорится в заявлении центра экстренных ситуаций при минздраве страны.
"По предварительным данным, в результате израильской бомбардировки поселения Муайсарат погибли три человека и девять получили ранения", - говорится в заявлении.
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В миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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