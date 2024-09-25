https://ria.ru/20240925/livan-1974581233.html
Жертвами израильского удара в районе ливанского Библоса стали трое человек
Жертвами израильского удара в районе ливанского Библоса стали трое человек - РИА Новости, 25.09.2024
Жертвами израильского удара в районе ливанского Библоса стали трое человек
Жертвами израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль (Библос) на севере Ливана, стали трое мирных... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:37
2024-09-25T12:37
2024-09-25T12:48
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974581211_0:198:350:395_1920x0_80_0_0_1620a650239f62c05a25a93ee9e22a34.jpg
БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Жертвами израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль (Библос) на севере Ливана, стали трое мирных жителей, пострадали девять человек, говорится в заявлении центра экстренных ситуаций при минздраве страны. "По предварительным данным, в результате израильской бомбардировки поселения Муайсарат погибли три человека и девять получили ранения", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240924/sirija-1974455966.html
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974581211_0:155:350:418_1920x0_80_0_0_8aea7095b80c37e26c935000d768d08e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жертвами израильского удара в районе ливанского Библоса стали трое человек
В Ливане заявили о гибели трех человек в результате удара Израиля по Библосу