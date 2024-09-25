https://ria.ru/20240925/livan-1974581233.html

Жертвами израильского удара в районе ливанского Библоса стали трое человек

Жертвами израильского удара в районе ливанского Библоса стали трое человек - РИА Новости, 25.09.2024

Жертвами израильского удара в районе ливанского Библоса стали трое человек

Жертвами израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль (Библос) на севере Ливана, стали трое мирных... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:37

2024-09-25T12:37

2024-09-25T12:48

в мире

ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Жертвами израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль (Библос) на севере Ливана, стали трое мирных жителей, пострадали девять человек, говорится в заявлении центра экстренных ситуаций при минздраве страны. "По предварительным данным, в результате израильской бомбардировки поселения Муайсарат погибли три человека и девять получили ранения", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240924/sirija-1974455966.html

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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024