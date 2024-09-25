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Красный крест призвал все страны оказать помощь Ливану - РИА Новости, 25.09.2024
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11:16 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/livan-1974558492.html
Красный крест призвал все страны оказать помощь Ливану
Красный крест призвал все страны оказать помощь Ливану - РИА Новости, 25.09.2024
Красный крест призвал все страны оказать помощь Ливану
Красный крест Ливана призывает все страны оказать помощь Ливану поставками медикаментов и продовольствия в связи с ростом интенсивности израильских... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:16
2024-09-25T11:16
в мире
ливан
ирак
израиль
хезболла
оон
обмен пленными между израилем и "хезболлах" в 2008
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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Красный крест Ливана призывает все страны оказать помощь Ливану поставками медикаментов и продовольствия в связи с ростом интенсивности израильских бомбардировок Ливана, заявил РИА Новости глава Ливанского Красного креста Антуан Зогби. "Сейчас чрезвычайная ситуация заключается именно в большом потоке пострадавших, степени и характере их травм и необходимости понимания, как и где им оказывать помощь. Поэтому я хотел бы призвать все страны оказать помощь Ливану, будь то медикаменты или продовольствие", - сказал Зогби. По словам главы ККЛ, положение в стране усугубляется продолжающимся экономическим кризисом и расширение масштабов войны начинает выходить за рамки возможностей медицинских учреждений. "Израильские бомбардировки по Ливану не только привели к сотням смертей и тысячам ранений, но и вызвали большую волну беженцев. Во всех районах созданы кризисные ячейки, которые помогают решить проблему перемещенных лиц и предоставить необходимое убежище", - добавил Зогби. Ранее власти Ирака заявили о готовности направить в Ливан специалистов и медицинскую помощь, как только возникнет необходимость. Также ряд стран региона, включая Ирак, направили в Ливан самолеты с медикаментами и средствами экстренной помощи после массовых взрывов средств связи в Ливане 17 и 18 сентября. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1835. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
https://ria.ru/20240918/kk-1973487865.html
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в мире, ливан, ирак, израиль, хезболла, оон, обмен пленными между израилем и "хезболлах" в 2008
В мире, Ливан, Ирак, Израиль, Хезболла, ООН, Обмен пленными между Израилем и "Хезболлах" в 2008
Красный крест призвал все страны оказать помощь Ливану

Красный крест призвал все страны помочь Ливану медикаментами и продовольствием

© AP Photo / Hussein MallaПожар на месте израильского авиаудара в Ливане
Пожар на месте израильского авиаудара в Ливане - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Пожар на месте израильского авиаудара в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Красный крест Ливана призывает все страны оказать помощь Ливану поставками медикаментов и продовольствия в связи с ростом интенсивности израильских бомбардировок Ливана, заявил РИА Новости глава Ливанского Красного креста Антуан Зогби.
"Сейчас чрезвычайная ситуация заключается именно в большом потоке пострадавших, степени и характере их травм и необходимости понимания, как и где им оказывать помощь. Поэтому я хотел бы призвать все страны оказать помощь Ливану, будь то медикаменты или продовольствие", - сказал Зогби.
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По словам главы ККЛ, положение в стране усугубляется продолжающимся экономическим кризисом и расширение масштабов войны начинает выходить за рамки возможностей медицинских учреждений.
«
"Израильские бомбардировки по Ливану не только привели к сотням смертей и тысячам ранений, но и вызвали большую волну беженцев. Во всех районах созданы кризисные ячейки, которые помогают решить проблему перемещенных лиц и предоставить необходимое убежище", - добавил Зогби.
Ранее власти Ирака заявили о готовности направить в Ливан специалистов и медицинскую помощь, как только возникнет необходимость. Также ряд стран региона, включая Ирак, направили в Ливан самолеты с медикаментами и средствами экстренной помощи после массовых взрывов средств связи в Ливане 17 и 18 сентября.
По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1835.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
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