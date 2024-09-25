https://ria.ru/20240925/livan-1974558492.html

Красный крест призвал все страны оказать помощь Ливану

Красный крест призвал все страны оказать помощь Ливану - РИА Новости, 25.09.2024

Красный крест призвал все страны оказать помощь Ливану

Красный крест Ливана призывает все страны оказать помощь Ливану поставками медикаментов и продовольствия в связи с ростом интенсивности израильских... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:16

2024-09-25T11:16

2024-09-25T11:16

в мире

ливан

ирак

израиль

хезболла

оон

обмен пленными между израилем и "хезболлах" в 2008

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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Красный крест Ливана призывает все страны оказать помощь Ливану поставками медикаментов и продовольствия в связи с ростом интенсивности израильских бомбардировок Ливана, заявил РИА Новости глава Ливанского Красного креста Антуан Зогби. "Сейчас чрезвычайная ситуация заключается именно в большом потоке пострадавших, степени и характере их травм и необходимости понимания, как и где им оказывать помощь. Поэтому я хотел бы призвать все страны оказать помощь Ливану, будь то медикаменты или продовольствие", - сказал Зогби. По словам главы ККЛ, положение в стране усугубляется продолжающимся экономическим кризисом и расширение масштабов войны начинает выходить за рамки возможностей медицинских учреждений. "Израильские бомбардировки по Ливану не только привели к сотням смертей и тысячам ранений, но и вызвали большую волну беженцев. Во всех районах созданы кризисные ячейки, которые помогают решить проблему перемещенных лиц и предоставить необходимое убежище", - добавил Зогби. Ранее власти Ирака заявили о готовности направить в Ливан специалистов и медицинскую помощь, как только возникнет необходимость. Также ряд стран региона, включая Ирак, направили в Ливан самолеты с медикаментами и средствами экстренной помощи после массовых взрывов средств связи в Ливане 17 и 18 сентября. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1835. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.

https://ria.ru/20240918/kk-1973487865.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, ирак, израиль, хезболла, оон, обмен пленными между израилем и "хезболлах" в 2008