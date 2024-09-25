Израиль нанес удары по десяткам складов оружия "Хезболлы"
ЦАХАЛ нанес удары по десяткам складов оружия "Хезболлы" на юге Ливана
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по десятку складов оружия шиитского движения "Хезболлах", расположенных на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"За последний час ВВС Израиля нанесли удары по десяткам складов оружия, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ также уничтожили пусковую установку движения в районе Тебнин на юге Ливана, из которой производился обстрел по району Вади Ара, расположенному южнее северного города Хайфа.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
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Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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