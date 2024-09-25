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Израиль нанес удары по десяткам складов оружия "Хезболлы" - РИА Новости, 25.09.2024
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11:05 25.09.2024 (обновлено: 16:41 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/livan-1974557030.html
Израиль нанес удары по десяткам складов оружия "Хезболлы"
Израиль нанес удары по десяткам складов оружия "Хезболлы" - РИА Новости, 25.09.2024
Израиль нанес удары по десяткам складов оружия "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по десятку складов оружия шиитского движения "Хезболлах", расположенных на юге Ливана, сообщила во вторник... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:05
2024-09-25T16:41
в мире
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по десятку складов оружия шиитского движения "Хезболлах", расположенных на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии. "За последний час ВВС Израиля нанесли удары по десяткам складов оружия, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ также уничтожили пусковую установку движения в районе Тебнин на юге Ливана, из которой производился обстрел по району Вади Ара, расположенному южнее северного города Хайфа. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240924/livan-1974353607.html
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в мире, ливан, израиль, хайфа, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хайфа, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес удары по десяткам складов оружия "Хезболлы"

ЦАХАЛ нанес удары по десяткам складов оружия "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по десятку складов оружия шиитского движения "Хезболлах", расположенных на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"За последний час ВВС Израиля нанесли удары по десяткам складов оружия, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ также уничтожили пусковую установку движения в районе Тебнин на юге Ливана, из которой производился обстрел по району Вади Ара, расположенному южнее северного города Хайфа.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
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Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреЛиванИзраильХайфаХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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