https://ria.ru/20240925/lavrov-1974723552.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы

Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы - РИА Новости, 25.09.2024

Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы

Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает череду двусторонних встреч "на полях" мероприятий по линии Генассамблеи ООН, сейчас он проводит переговоры с коллегой из... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T23:32

2024-09-25T23:32

2024-09-25T23:32

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает череду двусторонних встреч "на полях" мероприятий по линии Генассамблеи ООН, сейчас он проводит переговоры с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем. Перед началом Лавров поинтересовался у Хиля, когда тот приехал, как идет рабочий процесс. В ответ венесуэльский министр отметил, что "повестка очень насыщенная". Ранее Лавров уже провел переговоры с коллегами из КНР, Мальты, Индии, Сент-Винсента и Гренадин, генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ), а также государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.

https://ria.ru/20240925/lavrov-1974653271.html

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в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, нью-йорк (город)