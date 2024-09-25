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Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы - РИА Новости, 25.09.2024
Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает череду двусторонних встреч "на полях" мероприятий по линии Генассамблеи ООН, сейчас он проводит переговоры с коллегой из... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:32
2024-09-25T23:32
2024-09-25T23:32
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает череду двусторонних встреч "на полях" мероприятий по линии Генассамблеи ООН, сейчас он проводит переговоры с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем. Перед началом Лавров поинтересовался у Хиля, когда тот приехал, как идет рабочий процесс. В ответ венесуэльский министр отметил, что "повестка очень насыщенная". Ранее Лавров уже провел переговоры с коллегами из КНР, Мальты, Индии, Сент-Винсента и Гренадин, генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ), а также государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.
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в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, нью-йорк (город)
В мире, Россия, Венесуэла, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Нью-Йорк (город)
Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы Хилем на полях ГА ООН