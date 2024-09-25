https://ria.ru/20240925/lavrov-1974675111.html

Лавров встретился в Нью-Йорке с Ван И

Лавров встретился в Нью-Йорке с Ван И - РИА Новости, 25.09.2024

Лавров встретился в Нью-Йорке с Ван И

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели встречу на полях недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:35

2024-09-25T17:35

2024-09-25T20:28

в мире

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ван и (политик)

сергей лавров

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели встречу на полях недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Дорогой друг, всегда рад нашему общению, которое приятно не только товарищески, но и взаимополезно. За три четверти века российско-китайские отношения достигли уровня всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Стали одним из важнейших элементов в международной жизни, стабилизирующим элементом", - сказал Лавров в начале встречи. По его словам, отношения между РФ и Китаем являются "очень важным фактором внутреннего развития и КНР и России". Со своей стороны Ван И напомнил, что скоро наступит 75-летний юбилей установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. По его словам, две страны объединяют "вечная дружба, соседство, всестороннее стратегическое партнерство", "Таким образом мы можем продвигать наши отношения смело вперед", - заключил Ван И.

https://ria.ru/20240925/lavrov-1974653271.html

китай

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в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кнр