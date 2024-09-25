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Новый водозабор на Кубани обеспечит питьевой водой около 13 тысяч человек - РИА Новости, 25.09.2024
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Краснодарский край
 
23:26 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kuban-1974722948.html
Новый водозабор на Кубани обеспечит питьевой водой около 13 тысяч человек
Новый водозабор на Кубани обеспечит питьевой водой около 13 тысяч человек - РИА Новости, 25.09.2024
Новый водозабор на Кубани обеспечит питьевой водой около 13 тысяч человек
Водозаборные сооружения построят в станице Крыловской на Кубани, возведение объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой около 13 тысяч жителей,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:26
2024-09-25T23:26
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Водозаборные сооружения построят в станице Крыловской на Кубани, возведение объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой около 13 тысяч жителей, сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Технологическая часть водозабора уже построена. Специалисты провели пусконаладочные работы. В настоящее время обеззараживают резервуары. Для завершения всего комплекса работ по обустройству административно-бытового корпуса осталось установить вентиляционное и сантехническое оборудование, смонтировать систему освещения. В ближайшее время ожидается поставка необходимых для этого материалов и комплектующих элементов. Готовность объекта составляет 97%", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. По его словам, ввод в эксплуатацию комплекса гидротехнических сооружений с устройством станции очистки воды производительностью 3,5 тысячи кубометров в сутки позволит централизованно обеспечить качественной питьевой водой около 13 тысяч жителей. Срок ввода объекта в эксплуатацию с выдачей разрешительной документации запланирован на конец 2024 года. Уточняется, что реконструкция комплекса инженерных объектов водного хозяйства в станице Крыловской проводится в рамках федеральной программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в администрации Кубани, объект возводят в том числе и за счет краевого бюджета.
https://ria.ru/20240923/kuban-1974305222.html
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россия, общество, жкх
Краснодарский край, Россия, Общество, ЖКХ

Новый водозабор на Кубани обеспечит питьевой водой около 13 тысяч человек

© Pixabay / insightzaoyaСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Pixabay / insightzaoya
Стакан воды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Водозаборные сооружения построят в станице Крыловской на Кубани, возведение объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой около 13 тысяч жителей, сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"Технологическая часть водозабора уже построена. Специалисты провели пусконаладочные работы. В настоящее время обеззараживают резервуары. Для завершения всего комплекса работ по обустройству административно-бытового корпуса осталось установить вентиляционное и сантехническое оборудование, смонтировать систему освещения. В ближайшее время ожидается поставка необходимых для этого материалов и комплектующих элементов. Готовность объекта составляет 97%", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
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По его словам, ввод в эксплуатацию комплекса гидротехнических сооружений с устройством станции очистки воды производительностью 3,5 тысячи кубометров в сутки позволит централизованно обеспечить качественной питьевой водой около 13 тысяч жителей. Срок ввода объекта в эксплуатацию с выдачей разрешительной документации запланирован на конец 2024 года.
Уточняется, что реконструкция комплекса инженерных объектов водного хозяйства в станице Крыловской проводится в рамках федеральной программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Как уточнили РИА Новости в администрации Кубани, объект возводят в том числе и за счет краевого бюджета.
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