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В Абинском районе Кубани благоустроят зеленую зону по нацпроекту

В Абинском районе Кубани благоустроят зеленую зону по нацпроекту - РИА Новости, 25.09.2024

В Абинском районе Кубани благоустроят зеленую зону по нацпроекту

Зеленую зону, где смогут заниматься спортом взрослые и дети, благоустроят в Абинске в Краснодарском крае, объект реализуют по нацпроекту "Жилье и городская... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T23:02

2024-09-25T23:02

2024-09-25T23:02

краснодарский край

абинский район

абинск

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Зеленую зону, где смогут заниматься спортом взрослые и дети, благоустроят в Абинске в Краснодарском крае, объект реализуют по нацпроекту "Жилье и городская среда" в том числе и за счет краевого бюджета, сообщили в пресс-службе администрации региона. "В Абинском районе продолжают благоустройство общественного пространства. Зеленую зону на проспекте Восточном в Абинске обновляют по нацпроекту "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении. Уточняется, что подрядчик обустраивает спортплощадку для взрослых, монтирует систему уличного освещения, занимается озеленением. На территории убрана сорная трава, частично засеян газон, завезен и распланирован грунт. Скоро начнут высаживать кустарники и деревья. "На территории уже завершены работы по мощению плиткой тротуаров и дорожек, устройству парковки, установке топиарных композиций, произведен монтаж детского игрового и спортивного оборудования, трибун и стелы с названием сквера", – добавил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. Как уточнили РИА Новости в администрации Кубани, объект благоустраивают в том числе и за счет краевого бюджета.

абинский район

абинск

краснодарский край

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абинский район, абинск, краснодарский край, общество