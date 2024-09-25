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На Кубани продлили снижение налогов до 99% на имущество детских здравниц

На Кубани продлили снижение налогов до 99% на имущество детских здравниц - РИА Новости, 25.09.2024

На Кубани продлили снижение налогов до 99% на имущество детских здравниц

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли решение о продлении снижения налогов на имущество детских здравниц до 99% на 2024-2026 годы,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:06

2024-09-25T20:06

2024-09-25T20:06

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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли решение о продлении снижения налогов на имущество детских здравниц до 99% на 2024-2026 годы, сообщили в пресс-службе регионального парламента. "Документ предусматривает предоставление в 2024-2026 годах налоговой льготы организациям отдыха детей и их оздоровления, включенным в краевой реестр, в форме освобождения от уплаты налога на имущество организаций в размере 99% от исчисленного к уплате налога", - говорится в сообщении. Уточняется, что льгота действует с 2020 года. "За этот период ситуация в сфере детского отдыха начала стабилизироваться. Вместе с тем детские здравницы продолжают нуждаться в мерах государственной поддержки", - отмечают в парламенте. "Наш регион всегда был и остается главной детской здравницей России. Обеспечение кубанских и российских семей возможностями детского отдыха и оздоровления - одна из важнейших социальных задач органов краевой госвласти. Установление налоговой льготы для детских здравниц – серьезный шаг в решении задач, поставленных президентом Владимиром Владимировичем Путиным в его послании Федеральному Собранию по формированию и развитию инфраструктуры детства, охране здоровья детей и подростков", - прокомментировал председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко.

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общество, краснодарский край, россия