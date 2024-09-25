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Тихорецком районе на Кубани восстановили электроснабжение - РИА Новости, 25.09.2024
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https://ria.ru/20240925/kuban-1974658303.html
Тихорецком районе на Кубани восстановили электроснабжение
Тихорецком районе на Кубани восстановили электроснабжение - РИА Новости, 25.09.2024
Тихорецком районе на Кубани восстановили электроснабжение
Подача света, газа и воды полностью восстановлена в поселках Тихорецкого района Кубани, пострадавших в результате атаки ВСУ 21 сентября, сообщил глава района... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:04
2024-09-25T17:04
специальная военная операция на украине
происшествия
тихорецкий район
краснодарский край
тихорецк
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
сво
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Подача света, газа и воды полностью восстановлена в поселках Тихорецкого района Кубани, пострадавших в результате атаки ВСУ 21 сентября, сообщил глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.После падения обломков подавленных системами РЭБ дронов в Тихорецком районе в субботу 22 сентября возникло сильное возгорание, в результате которого были повреждены дома местных жителей. В зоне возгорания оказались взрывоопасные предметы, что привело к детонации. В результате дома местных жителей получили значительные повреждения: были выбиты окна и пробиты крыши. За получением единовременной материальной помощи уже обратились 338 жителей. "В поселках Каменном и Тихоньком продолжают работу оперштабы для помощи жителям. В этих населенных пунктах в полном объеме восстановлено электро-, газо- и водоснабжение", - написал Перепелин в Telegram-канале. В прошлую субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. После падения обломков беспилотников начался пожар, перекинувшийся на взрывоопасные объекты. В целях безопасности проводилась временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. На месте ЧП ввели режим ЧС локального характера. Также для удобства эвакуированных перевели из ПВР в гостиницы.
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происшествия, тихорецкий район, краснодарский край, тихорецк, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тихорецкий район, Краснодарский край, Тихорецк, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины, СВО
Тихорецком районе на Кубани восстановили электроснабжение

В поселках Тихорецкого района Кубани восстановили подачу света, газа и воды

© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского краяЖители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома
Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского края
Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Подача света, газа и воды полностью восстановлена в поселках Тихорецкого района Кубани, пострадавших в результате атаки ВСУ 21 сентября, сообщил глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.
После падения обломков подавленных системами РЭБ дронов в Тихорецком районе в субботу 22 сентября возникло сильное возгорание, в результате которого были повреждены дома местных жителей. В зоне возгорания оказались взрывоопасные предметы, что привело к детонации. В результате дома местных жителей получили значительные повреждения: были выбиты окна и пробиты крыши. За получением единовременной материальной помощи уже обратились 338 жителей.
"В поселках Каменном и Тихоньком продолжают работу оперштабы для помощи жителям. В этих населенных пунктах в полном объеме восстановлено электро-, газо- и водоснабжение", - написал Перепелин в Telegram-канале.
В прошлую субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. После падения обломков беспилотников начался пожар, перекинувшийся на взрывоопасные объекты. В целях безопасности проводилась временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. На месте ЧП ввели режим ЧС локального характера. Также для удобства эвакуированных перевели из ПВР в гостиницы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТихорецкий районКраснодарский крайТихорецкВениамин КондратьевВооруженные силы УкраиныСВО
 
 
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