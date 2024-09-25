https://ria.ru/20240925/kuban-1974658303.html

Тихорецком районе на Кубани восстановили электроснабжение

Тихорецком районе на Кубани восстановили электроснабжение - РИА Новости, 25.09.2024

Тихорецком районе на Кубани восстановили электроснабжение

Подача света, газа и воды полностью восстановлена в поселках Тихорецкого района Кубани, пострадавших в результате атаки ВСУ 21 сентября, сообщил глава района... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:04

2024-09-25T17:04

2024-09-25T17:04

специальная военная операция на украине

происшествия

тихорецкий район

краснодарский край

тихорецк

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Подача света, газа и воды полностью восстановлена в поселках Тихорецкого района Кубани, пострадавших в результате атаки ВСУ 21 сентября, сообщил глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.После падения обломков подавленных системами РЭБ дронов в Тихорецком районе в субботу 22 сентября возникло сильное возгорание, в результате которого были повреждены дома местных жителей. В зоне возгорания оказались взрывоопасные предметы, что привело к детонации. В результате дома местных жителей получили значительные повреждения: были выбиты окна и пробиты крыши. За получением единовременной материальной помощи уже обратились 338 жителей. "В поселках Каменном и Тихоньком продолжают работу оперштабы для помощи жителям. В этих населенных пунктах в полном объеме восстановлено электро-, газо- и водоснабжение", - написал Перепелин в Telegram-канале. В прошлую субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. После падения обломков беспилотников начался пожар, перекинувшийся на взрывоопасные объекты. В целях безопасности проводилась временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. На месте ЧП ввели режим ЧС локального характера. Также для удобства эвакуированных перевели из ПВР в гостиницы.

https://ria.ru/20240925/forbes-1974646161.html

тихорецкий район

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происшествия, тихорецкий район, краснодарский край, тихорецк, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, сво