Тихорецком районе на Кубани восстановили электроснабжение
В поселках Тихорецкого района Кубани восстановили подачу света, газа и воды
© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского краяЖители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома
Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Подача света, газа и воды полностью восстановлена в поселках Тихорецкого района Кубани, пострадавших в результате атаки ВСУ 21 сентября, сообщил глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.
После падения обломков подавленных системами РЭБ дронов в Тихорецком районе в субботу 22 сентября возникло сильное возгорание, в результате которого были повреждены дома местных жителей. В зоне возгорания оказались взрывоопасные предметы, что привело к детонации. В результате дома местных жителей получили значительные повреждения: были выбиты окна и пробиты крыши. За получением единовременной материальной помощи уже обратились 338 жителей.
"В поселках Каменном и Тихоньком продолжают работу оперштабы для помощи жителям. В этих населенных пунктах в полном объеме восстановлено электро-, газо- и водоснабжение", - написал Перепелин в Telegram-канале.
В прошлую субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. После падения обломков беспилотников начался пожар, перекинувшийся на взрывоопасные объекты. В целях безопасности проводилась временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. На месте ЧП ввели режим ЧС локального характера. Также для удобства эвакуированных перевели из ПВР в гостиницы.
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