https://ria.ru/20240925/kuban-1974646690.html

На Кубани фермерам разрешат временно размещать туристов в жилых домах

На Кубани фермерам разрешат временно размещать туристов в жилых домах - РИА Новости, 25.09.2024

На Кубани фермерам разрешат временно размещать туристов в жилых домах

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, по которому фермерам региона будет разрешено временно размещать туристов в жилых домах,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:11

2024-09-25T16:11

2024-09-25T16:11

краснодарский край

туризм

фермеры

жилье

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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, по которому фермерам региона будет разрешено временно размещать туристов в жилых домах, меры направлены на развитие аграрного туризма, следует из релиза пресс-службы парламента. "Наши фермеры, к примеру, смогут временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества хозяйства. Это будет способствовать развитию аграрного туризма, что особенно актуально для Краснодарского края. У нас всегда есть что показать нашим гостям", - передает пресс-служба слова председателя Законодательного собрания Юрия Бурлачко. По итогам обсуждения депутаты приняли закон сразу в двух чтениях. Отмечается, что принятые поправки также уточняют понятие устойчивого развития сельских территорий - их стабильное социально-экономическое развитие, рост объема продукции АПК, повышение эффективности сельского хозяйства, а также рациональное использование и охрана земель. В частности, речь идет о достижении полной занятости проживающих на селе жителей и улучшении условий их жизни - в том числе за счет оказания услуг в сфере сельского туризма, добавляют в парламенте.

https://ria.ru/20240925/kuban-1974613116.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

туризм, фермеры, жилье