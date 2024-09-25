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На Кубани фермерам разрешат временно размещать туристов в жилых домах - РИА Новости, 25.09.2024
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Краснодарский край
 
16:11 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kuban-1974646690.html
На Кубани фермерам разрешат временно размещать туристов в жилых домах
На Кубани фермерам разрешат временно размещать туристов в жилых домах - РИА Новости, 25.09.2024
На Кубани фермерам разрешат временно размещать туристов в жилых домах
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, по которому фермерам региона будет разрешено временно размещать туристов в жилых домах,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:11
2024-09-25T16:11
краснодарский край
туризм
фермеры
жилье
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, по которому фермерам региона будет разрешено временно размещать туристов в жилых домах, меры направлены на развитие аграрного туризма, следует из релиза пресс-службы парламента. "Наши фермеры, к примеру, смогут временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества хозяйства. Это будет способствовать развитию аграрного туризма, что особенно актуально для Краснодарского края. У нас всегда есть что показать нашим гостям", - передает пресс-служба слова председателя Законодательного собрания Юрия Бурлачко. По итогам обсуждения депутаты приняли закон сразу в двух чтениях. Отмечается, что принятые поправки также уточняют понятие устойчивого развития сельских территорий - их стабильное социально-экономическое развитие, рост объема продукции АПК, повышение эффективности сельского хозяйства, а также рациональное использование и охрана земель. В частности, речь идет о достижении полной занятости проживающих на селе жителей и улучшении условий их жизни - в том числе за счет оказания услуг в сфере сельского туризма, добавляют в парламенте.
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туризм, фермеры, жилье
Краснодарский край, Туризм, фермеры, Жилье

На Кубани фермерам разрешат временно размещать туристов в жилых домах

© Фото : Законодательное собрание Краснодарского края Пленарное заседание Законодательного собрания Краснодарского края
Пленарное заседание Законодательного собрания Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Законодательное собрание Краснодарского края
Пленарное заседание Законодательного собрания Краснодарского края
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Дзен
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, по которому фермерам региона будет разрешено временно размещать туристов в жилых домах, меры направлены на развитие аграрного туризма, следует из релиза пресс-службы парламента.
"Наши фермеры, к примеру, смогут временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества хозяйства. Это будет способствовать развитию аграрного туризма, что особенно актуально для Краснодарского края. У нас всегда есть что показать нашим гостям", - передает пресс-служба слова председателя Законодательного собрания Юрия Бурлачко.
По итогам обсуждения депутаты приняли закон сразу в двух чтениях.
Отмечается, что принятые поправки также уточняют понятие устойчивого развития сельских территорий - их стабильное социально-экономическое развитие, рост объема продукции АПК, повышение эффективности сельского хозяйства, а также рациональное использование и охрана земель.
В частности, речь идет о достижении полной занятости проживающих на селе жителей и улучшении условий их жизни - в том числе за счет оказания услуг в сфере сельского туризма, добавляют в парламенте.
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Краснодарский крайТуризмфермерыЖилье
 
 
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