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Жителей Курской области освободили от курортного сбора на Кубани - РИА Новости, 25.09.2024
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Краснодарский край
 
14:28 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kuban-1974613116.html
Жителей Курской области освободили от курортного сбора на Кубани
Жителей Курской области освободили от курортного сбора на Кубани - РИА Новости, 25.09.2024
Жителей Курской области освободили от курортного сбора на Кубани
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменение в краевой закон, согласно которому жители Курской области, которые подверглись... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:28
2024-09-25T14:28
краснодарский край
курская область
херсонская область
вооруженные силы украины
курортный сбор
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменение в краевой закон, согласно которому жители Курской области, которые подверглись нападению ВСУ, освобождаются от курортного сбора на Кубани, сообщает пресс-служба парламента. "От курортного сбора предложено освободить лиц, имеющих место жительства на территории Курской области. Предполагается, что введение в закон дополнительной льготной категории лиц значительно не повлияет на объем доходов от уплаты курортного сбора и не потребует корректировки плана поступлений доходов бюджета края от уплаты сбора", - приводятся в сообщении слова врио министра курортов региона Михаила Зарицкого. Депутаты законодательного собрания приняли законопроект сразу в двух чтениях. "Каждый из нас знает, что происходит сегодня в Курской области. Ее жители нуждаются в помощи. И не только гуманитарной, которую людям оказывают все регионы без исключения, в том числе и наш. Тем, кто вынужденно покинул родные места, требуется психологическая перезагрузка, отдых в спокойной обстановке, а, возможно, и лечение... Поэтому, думаю, было бы вполне логично и справедливо освободить их от уплаты курортного сбора, так как мы это уже сделали для жителей Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР", – приводятся слова председателя заксобрания Юрия Бурлачко в сообщении пресс-службы. Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится на 16 курортных территориях Кубани. По данным краевого парламента, в первом квартале этого года в казну региона уже было собрано более 125 миллионов рублей. На эти деньги решаются вопросы благоустройства зон отдыха и общественных территорий.
https://ria.ru/20240924/kuban-1974498451.html
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курская область, херсонская область , вооруженные силы украины, курортный сбор
Краснодарский край, Курская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Курортный сбор

Жителей Курской области освободили от курортного сбора на Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменение в краевой закон, согласно которому жители Курской области, которые подверглись нападению ВСУ, освобождаются от курортного сбора на Кубани, сообщает пресс-служба парламента.
"От курортного сбора предложено освободить лиц, имеющих место жительства на территории Курской области. Предполагается, что введение в закон дополнительной льготной категории лиц значительно не повлияет на объем доходов от уплаты курортного сбора и не потребует корректировки плана поступлений доходов бюджета края от уплаты сбора", - приводятся в сообщении слова врио министра курортов региона Михаила Зарицкого.
Депутаты законодательного собрания приняли законопроект сразу в двух чтениях.
"Каждый из нас знает, что происходит сегодня в Курской области. Ее жители нуждаются в помощи. И не только гуманитарной, которую людям оказывают все регионы без исключения, в том числе и наш. Тем, кто вынужденно покинул родные места, требуется психологическая перезагрузка, отдых в спокойной обстановке, а, возможно, и лечение... Поэтому, думаю, было бы вполне логично и справедливо освободить их от уплаты курортного сбора, так как мы это уже сделали для жителей Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР", – приводятся слова председателя заксобрания Юрия Бурлачко в сообщении пресс-службы.
Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится на 16 курортных территориях Кубани. По данным краевого парламента, в первом квартале этого года в казну региона уже было собрано более 125 миллионов рублей. На эти деньги решаются вопросы благоустройства зон отдыха и общественных территорий.
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Краснодарский крайКурская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныКурортный сбор
 
 
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