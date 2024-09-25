https://ria.ru/20240925/kuban-1974613116.html

Жителей Курской области освободили от курортного сбора на Кубани

Жителей Курской области освободили от курортного сбора на Кубани - РИА Новости, 25.09.2024

Жителей Курской области освободили от курортного сбора на Кубани

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменение в краевой закон, согласно которому жители Курской области, которые подверглись... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:28

2024-09-25T14:28

2024-09-25T14:28

краснодарский край

курская область

херсонская область

вооруженные силы украины

курортный сбор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739002868_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_8ae7e0045f18c67703c54afe82bcc45f.jpg

КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменение в краевой закон, согласно которому жители Курской области, которые подверглись нападению ВСУ, освобождаются от курортного сбора на Кубани, сообщает пресс-служба парламента. "От курортного сбора предложено освободить лиц, имеющих место жительства на территории Курской области. Предполагается, что введение в закон дополнительной льготной категории лиц значительно не повлияет на объем доходов от уплаты курортного сбора и не потребует корректировки плана поступлений доходов бюджета края от уплаты сбора", - приводятся в сообщении слова врио министра курортов региона Михаила Зарицкого. Депутаты законодательного собрания приняли законопроект сразу в двух чтениях. "Каждый из нас знает, что происходит сегодня в Курской области. Ее жители нуждаются в помощи. И не только гуманитарной, которую людям оказывают все регионы без исключения, в том числе и наш. Тем, кто вынужденно покинул родные места, требуется психологическая перезагрузка, отдых в спокойной обстановке, а, возможно, и лечение... Поэтому, думаю, было бы вполне логично и справедливо освободить их от уплаты курортного сбора, так как мы это уже сделали для жителей Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР", – приводятся слова председателя заксобрания Юрия Бурлачко в сообщении пресс-службы. Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится на 16 курортных территориях Кубани. По данным краевого парламента, в первом квартале этого года в казну региона уже было собрано более 125 миллионов рублей. На эти деньги решаются вопросы благоустройства зон отдыха и общественных территорий.

https://ria.ru/20240924/kuban-1974498451.html

курская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, херсонская область , вооруженные силы украины, курортный сбор