Пермский кот Крошик за месяц диеты похудел на два килограмма
Пермский кот Крошик, весивший 17 килограммов, за месяц похудел на два
© Приют Матроскин Пермь/ВКонтактеПермский кот Крошик, который весит 17 килограммов, начал тренироваться на водяной беговой дорожке
Пермский кот Крошик, который весит 17 килограммов, начал тренироваться на водяной беговой дорожке. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 25 сен — РИА Новости. Пермский кот Крошик за месяц диеты и физпроцедур похудел на два килограмма, сообщается в Telegram-канале "Мысли реабилитолога. VetRehab_Dogmas".
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"Еще минус от Крошика. 15 кг", — говорится в публикации.
Сотрудники центра также показали, как взвешивают кота. Во время процедуры ему накрывают голову полотенцем, чтобы тот не пытался убежать.
Очень упитанного рыжего кота нашли в конце августа в подвале больницы в Перми. По данным волонтеров, хозяева раскормили Крошика до такого состояния, что он перестал ходить. Больше о владельцах животного ничего не известно. Кота обследовали в ветклинике. Его вес на 27 августа составлял 17 килограммов. Питомцу разработали программу для похудения, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса еженедельно.
В середине сентября питомца взвесили после более чем двухнедельной диеты, специальных занятий и процедур. Вес кота снизился на один килограмм и сто граммов.
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