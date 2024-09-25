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Пермский кот Крошик за месяц диеты похудел на два килограмма - РИА Новости, 25.09.2024
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18:23 25.09.2024 (обновлено: 18:59 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/kroshik-1974686775.html
Пермский кот Крошик за месяц диеты похудел на два килограмма
Пермский кот Крошик за месяц диеты похудел на два килограмма - РИА Новости, 25.09.2024
Пермский кот Крошик за месяц диеты похудел на два килограмма
Пермский кот Крошик за месяц диеты и физпроцедур похудел на два килограмма, сообщается в Telegram-канале "Мысли реабилитолога. VetRehab_Dogmas". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:23
2024-09-25T18:59
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ПЕРМЬ, 25 сен — РИА Новости. Пермский кот Крошик за месяц диеты и физпроцедур похудел на два килограмма, сообщается в Telegram-канале "Мысли реабилитолога. VetRehab_Dogmas"."Еще минус от Крошика. 15 кг", — говорится в публикации.Сотрудники центра также показали, как взвешивают кота. Во время процедуры ему накрывают голову полотенцем, чтобы тот не пытался убежать.Очень упитанного рыжего кота нашли в конце августа в подвале больницы в Перми. По данным волонтеров, хозяева раскормили Крошика до такого состояния, что он перестал ходить. Больше о владельцах животного ничего не известно. Кота обследовали в ветклинике. Его вес на 27 августа составлял 17 килограммов. Питомцу разработали программу для похудения, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса еженедельно.В середине сентября питомца взвесили после более чем двухнедельной диеты, специальных занятий и процедур. Вес кота снизился на один килограмм и сто граммов.
https://ria.ru/20240912/kot-1972290744.html
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пермь, россия
Пермь, Россия
Пермский кот Крошик за месяц диеты похудел на два килограмма

Пермский кот Крошик, весивший 17 килограммов, за месяц похудел на два

© Приют Матроскин Пермь/ВКонтактеПермский кот Крошик, который весит 17 килограммов, начал тренироваться на водяной беговой дорожке
Пермский кот Крошик, который весит 17 килограммов, начал тренироваться на водяной беговой дорожке - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Приют Матроскин Пермь/ВКонтакте
Пермский кот Крошик, который весит 17 килограммов, начал тренироваться на водяной беговой дорожке. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 25 сен — РИА Новости. Пермский кот Крошик за месяц диеты и физпроцедур похудел на два килограмма, сообщается в Telegram-канале "Мысли реабилитолога. VetRehab_Dogmas".
«
"Еще минус от Крошика. 15 кг", — говорится в публикации.
Сотрудники центра также показали, как взвешивают кота. Во время процедуры ему накрывают голову полотенцем, чтобы тот не пытался убежать.
Очень упитанного рыжего кота нашли в конце августа в подвале больницы в Перми. По данным волонтеров, хозяева раскормили Крошика до такого состояния, что он перестал ходить. Больше о владельцах животного ничего не известно. Кота обследовали в ветклинике. Его вес на 27 августа составлял 17 килограммов. Питомцу разработали программу для похудения, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса еженедельно.
В середине сентября питомца взвесили после более чем двухнедельной диеты, специальных занятий и процедур. Вес кота снизился на один килограмм и сто граммов.
Кот Крошик - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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