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В конгрессе пришли в ярость из-за одного видео с Зеленским - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:13 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kongress-1974516288.html
В конгрессе пришли в ярость из-за одного видео с Зеленским
В конгрессе пришли в ярость из-за одного видео с Зеленским - РИА Новости, 25.09.2024
В конгрессе пришли в ярость из-за одного видео с Зеленским
США должны не поддерживать Киев деньгами и оружием, а вести переговоры с Россией, такое мнение выразила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:13
2024-09-25T01:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
пенсильвания
владимир зеленский
марджори тейлор грин
джош шапиро
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. США должны не поддерживать Киев деньгами и оружием, а вести переговоры с Россией, такое мнение выразила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети X.Политик прокомментировала видео, записанное во время визита Владимира Зеленского на военный завод в городе Скрэнтон в штате Пенсильвания в минувшее воскресенье. На записи губернатор штата Джош Шапиро расписывается на предназначенных для Киева артиллерийских снарядах в присутствии улыбающегося главы киевского режима."Я на сто процентов против этого, как и многие американцы. &lt;...&gt; США должны договариваться о мире, а не разжигать войну", — заявила конгрессвумен.Владимир Зеленский в воскресенье начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где сразу же попросил больше снарядов для украинской армии. Газета Washington Post называла завод в Скрэнтоне "отправной точкой" для усилий администрации президента США Джо Байдена по ускорению военных поставок Украине.
https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974512443.html
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в мире, сша, пенсильвания, владимир зеленский, марджори тейлор грин, джош шапиро
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Марджори Тейлор Грин, Джош Шапиро
В конгрессе пришли в ярость из-за одного видео с Зеленским

Когрессвумен Тейлор Грин возмутилась видео с Зеленским на военном заводе в США

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. США должны не поддерживать Киев деньгами и оружием, а вести переговоры с Россией, такое мнение выразила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети X.
Политик прокомментировала видео, записанное во время визита Владимира Зеленского на военный завод в городе Скрэнтон в штате Пенсильвания в минувшее воскресенье. На записи губернатор штата Джош Шапиро расписывается на предназначенных для Киева артиллерийских снарядах в присутствии улыбающегося главы киевского режима.
"Я на сто процентов против этого, как и многие американцы. <...> США должны договариваться о мире, а не разжигать войну", — заявила конгрессвумен.
Владимир Зеленский в воскресенье начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где сразу же попросил больше снарядов для украинской армии. Газета Washington Post называла завод в Скрэнтоне "отправной точкой" для усилий администрации президента США Джо Байдена по ускорению военных поставок Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Зеленский выступил на заседании СБ ООН против переговоров с Россией
Вчера, 23:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАПенсильванияВладимир ЗеленскийМарджори Тейлор ГринДжош Шапиро
 
 
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