Рейтинг@Mail.ru
Жители Омской области, пострадавшие от паводка, получили выплаты - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kompensatsii-1974540388.html
Жители Омской области, пострадавшие от паводка, получили выплаты
Жители Омской области, пострадавшие от паводка, получили выплаты - РИА Новости, 25.09.2024
Жители Омской области, пострадавшие от паводка, получили выплаты
Более 11 тысяч жителей Омской области, пострадавших от паводка, получили выплаты на сумму свыше 280 миллионов рублей, сообщил губернатор Виталий Хоценко в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:38
2024-09-25T09:38
омская область
ишим (река)
иртыш (река)
виталий хоценко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945224518_0:126:3077:1857_1920x0_80_0_0_85e975df840d3c83eb78eb155b6399c4.jpg
ОМСК, 25 сен - РИА Новости. Более 11 тысяч жителей Омской области, пострадавших от паводка, получили выплаты на сумму свыше 280 миллионов рублей, сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале. Северные районы Омской области пострадали от весеннего паводка во время разлива рек Ишим и Иртыш. В регионе был объявлен режим ЧС, жителей эвакуировали. "Продолжаем работу по ликвидации последствий паводка на севере области. Единовременные выплаты и компенсации по частичной и полной утрате имущества зачислены 11 804 жителям на сумму более 280 миллионов рублей", - написал Хоценко. Выплаты из областного бюджета на капитальный ремонт получили 139 жителей Омской области из 87 домов на общую сумму порядка 38 миллионов рублей. Также 131 жителю Усть-Ишимского района выданы сертификаты на приобретение жилья на сумму более 208 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240918/mchs-1973429960.html
https://ria.ru/20240913/pavodok-1972538587.html
омская область
ишим (река)
иртыш (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945224518_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c978d7ec2519610c21f96058d06afb48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, ишим (река), иртыш (река), виталий хоценко, общество
Омская область, Ишим (река), Иртыш (река), Виталий Хоценко, Общество
Жители Омской области, пострадавшие от паводка, получили выплаты

Более 11 тысяч жителей Омской области, пострадавших от паводка, получили выплаты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в деревне Ашеваны Омской области
Паводок в деревне Ашеваны Омской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Паводок в деревне Ашеваны Омской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 25 сен - РИА Новости. Более 11 тысяч жителей Омской области, пострадавших от паводка, получили выплаты на сумму свыше 280 миллионов рублей, сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале.
Северные районы Омской области пострадали от весеннего паводка во время разлива рек Ишим и Иртыш. В регионе был объявлен режим ЧС, жителей эвакуировали.
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В МЧС рассказали о выплатах пострадавшим от паводков
18 сентября, 15:35
"Продолжаем работу по ликвидации последствий паводка на севере области. Единовременные выплаты и компенсации по частичной и полной утрате имущества зачислены 11 804 жителям на сумму более 280 миллионов рублей", - написал Хоценко.
Выплаты из областного бюджета на капитальный ремонт получили 139 жителей Омской области из 87 домов на общую сумму порядка 38 миллионов рублей. Также 131 жителю Усть-Ишимского района выданы сертификаты на приобретение жилья на сумму более 208 миллионов рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 13 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Мишустин назвал сумму, выделенную пострадавшему от паводков Оренбуржью
13 сентября, 15:29
 
Омская областьИшим (река)Иртыш (река)Виталий ХоценкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала