https://ria.ru/20240925/kompensatsii-1974540388.html
Жители Омской области, пострадавшие от паводка, получили выплаты
Жители Омской области, пострадавшие от паводка, получили выплаты - РИА Новости, 25.09.2024
Жители Омской области, пострадавшие от паводка, получили выплаты
Более 11 тысяч жителей Омской области, пострадавших от паводка, получили выплаты на сумму свыше 280 миллионов рублей, сообщил губернатор Виталий Хоценко в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:38
2024-09-25T09:38
2024-09-25T09:38
омская область
ишим (река)
иртыш (река)
виталий хоценко
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ОМСК, 25 сен - РИА Новости. Более 11 тысяч жителей Омской области, пострадавших от паводка, получили выплаты на сумму свыше 280 миллионов рублей, сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале. Северные районы Омской области пострадали от весеннего паводка во время разлива рек Ишим и Иртыш. В регионе был объявлен режим ЧС, жителей эвакуировали. "Продолжаем работу по ликвидации последствий паводка на севере области. Единовременные выплаты и компенсации по частичной и полной утрате имущества зачислены 11 804 жителям на сумму более 280 миллионов рублей", - написал Хоценко. Выплаты из областного бюджета на капитальный ремонт получили 139 жителей Омской области из 87 домов на общую сумму порядка 38 миллионов рублей. Также 131 жителю Усть-Ишимского района выданы сертификаты на приобретение жилья на сумму более 208 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240918/mchs-1973429960.html
https://ria.ru/20240913/pavodok-1972538587.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, ишим (река), иртыш (река), виталий хоценко, общество
Омская область, Ишим (река), Иртыш (река), Виталий Хоценко, Общество
Жители Омской области, пострадавшие от паводка, получили выплаты
Более 11 тысяч жителей Омской области, пострадавших от паводка, получили выплаты