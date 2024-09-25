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США отслеживали запуск Китаем межконтинентальной ракеты - РИА Новости, 25.09.2024
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16:58 25.09.2024 (обновлено: 17:07 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/kitay-1974657185.html
США отслеживали запуск Китаем межконтинентальной ракеты
США отслеживали запуск Китаем межконтинентальной ракеты - РИА Новости, 25.09.2024
США отслеживали запуск Китаем межконтинентальной ракеты
США отслеживали запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты и получили заблаговременное уведомление от Пекина о намерении провести эти испытания,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:58
2024-09-25T17:07
сша
китай
министерство обороны сша
пекин
в мире
народно-освободительная армия китая
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США отслеживали запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты и получили заблаговременное уведомление от Пекина о намерении провести эти испытания, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона.Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ранее в среду запустили межконтинентальную баллистическую ракету с макетной боевой частью в открытые воды Тихого океана в рамках ежегодных учений. Перед запуском Китай уведомил о нем ряд стран."Мы следили за испытательным запуском МБР КНР, который произошел ранее сегодня. КНР заранее уведомила нас об испытательном запуске МБР", - сообщил РИА Новости представитель американского военного ведомства.Как отметил собеседник, в Пентагоне расценивают поступившее от КНР уведомление как "шаг в правильном направлении, направленный на снижение рисков неверного восприятия (действий другой стороны - ред.) и военных просчетов"."Мы продолжим настаивать на выстраивании более регулярной двусторонней системы уведомлений о запусках баллистических ракет и космических объектов. Речь идет о предложении, которое правительство США уже выдвигало КНР, и которое является разумной мерой по укреплению доверия", - сказал представитель военного ведомства США, комментируя запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты."Мы также продолжим настаивать на содержательном двустороннем взаимодействии по проблемам, связанным с расширением ядерного арсенала КНР, и на мерах по началу снижения рисков, вызванных наращиванием вооружений КНР", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240925/raketa-1974593318.html
https://ria.ru/20240923/kitay-1974256247.html
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сша, китай, министерство обороны сша, пекин, в мире, народно-освободительная армия китая
США, Китай, Министерство обороны США, Пекин, В мире, Народно-освободительная армия Китая
США отслеживали запуск Китаем межконтинентальной ракеты

В США получили уведомление о запуске Китаем межконтинентальной ракеты

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США отслеживали запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты и получили заблаговременное уведомление от Пекина о намерении провести эти испытания, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона.
Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ранее в среду запустили межконтинентальную баллистическую ракету с макетной боевой частью в открытые воды Тихого океана в рамках ежегодных учений. Перед запуском Китай уведомил о нем ряд стран.
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"Мы следили за испытательным запуском МБР КНР, который произошел ранее сегодня. КНР заранее уведомила нас об испытательном запуске МБР", - сообщил РИА Новости представитель американского военного ведомства.
Как отметил собеседник, в Пентагоне расценивают поступившее от КНР уведомление как "шаг в правильном направлении, направленный на снижение рисков неверного восприятия (действий другой стороны - ред.) и военных просчетов".
«
"Мы продолжим настаивать на выстраивании более регулярной двусторонней системы уведомлений о запусках баллистических ракет и космических объектов. Речь идет о предложении, которое правительство США уже выдвигало КНР, и которое является разумной мерой по укреплению доверия", - сказал представитель военного ведомства США, комментируя запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты.
"Мы также продолжим настаивать на содержательном двустороннем взаимодействии по проблемам, связанным с расширением ядерного арсенала КНР, и на мерах по началу снижения рисков, вызванных наращиванием вооружений КНР", - добавил собеседник агентства.
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