https://ria.ru/20240925/kitay-1974537189.html

ВВС Китая на Airshow China покажут возможности по защите суверенитета

ВВС Китая на Airshow China покажут возможности по защите суверенитета - РИА Новости, 25.09.2024

ВВС Китая на Airshow China покажут возможности по защите суверенитета

ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продемонстрируют возможности по защите государственного суверенитета на международной авиационно-космической... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:16

2024-09-25T09:16

2024-09-25T09:16

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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продемонстрируют возможности по защите государственного суверенитета на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая в ноябре пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, заявил на пресс-конференции в Пекине в среду заместитель командующего ВВС НОАК Юй Цинцзян. Пятнадцатая международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября. "Мы надеемся использовать авиашоу в качестве платформы для демонстрации возможностей и уверенности ВВС Китая в решительной защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности", - сказал Юй Цинцзян. Он подчеркнул, что на предстоящей выставки ВВС увеличат количество демонстрируемого вооружения и снаряжения. В частности, будут продемонстрированы новые истребители, разработанные в последние годы. По словам Юй Цинцзяня, количество и площадь стендов, установленных ВВС на выставке в этом году, достигнут самого высокого уровня за всю историю. Заместитель губернатора провинции Гуандун Чжан Ху в ходе пресс-конференции заявил, что в Airshow China 2024 примут участие 890 компаний из 47 стран и регионов, из них Россия, наряду с Францией, США, Саудовской Аравией и Италией, представит свой павильон. Он отметил, что выставочная площадь в рамках выставки достигнет 450 тысяч квадратных метров. Кроме того, на предстоящей выставке впервые в ее истории будет открыта демонстрационная зона для беспилотных летательных аппаратов. Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай раз в два года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Китай на выставке традиционно представляет новинки военной, космической и гражданской техники. В 2022 году в выставке приняли участие более 740 компаний из 43 стран и регионов, китайская армия тогда представила беспилотный летательный аппарат Attack-2, бомбардировщик H-6K и зенитные ракеты HQ-9B, а истребители J-20 и самолет-заправщик YU-20 приняли участие в демонстрационном полете в рамках авиашоу.

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https://ria.ru/20240909/kitay-1971521149.html

https://ria.ru/20240309/kitay-1932024237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чжухай, гуандун, китай, народно-освободительная армия китая, j-20, в мире