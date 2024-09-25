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ВВС Китая на Airshow China покажут возможности по защите суверенитета - РИА Новости, 25.09.2024
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09:16 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kitay-1974537189.html
ВВС Китая на Airshow China покажут возможности по защите суверенитета
ВВС Китая на Airshow China покажут возможности по защите суверенитета - РИА Новости, 25.09.2024
ВВС Китая на Airshow China покажут возможности по защите суверенитета
ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продемонстрируют возможности по защите государственного суверенитета на международной авиационно-космической... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:16
2024-09-25T09:16
чжухай
гуандун
китай
народно-освободительная армия китая
j-20
в мире
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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продемонстрируют возможности по защите государственного суверенитета на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая в ноябре пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, заявил на пресс-конференции в Пекине в среду заместитель командующего ВВС НОАК Юй Цинцзян. Пятнадцатая международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября. "Мы надеемся использовать авиашоу в качестве платформы для демонстрации возможностей и уверенности ВВС Китая в решительной защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности", - сказал Юй Цинцзян. Он подчеркнул, что на предстоящей выставки ВВС увеличат количество демонстрируемого вооружения и снаряжения. В частности, будут продемонстрированы новые истребители, разработанные в последние годы. По словам Юй Цинцзяня, количество и площадь стендов, установленных ВВС на выставке в этом году, достигнут самого высокого уровня за всю историю. Заместитель губернатора провинции Гуандун Чжан Ху в ходе пресс-конференции заявил, что в Airshow China 2024 примут участие 890 компаний из 47 стран и регионов, из них Россия, наряду с Францией, США, Саудовской Аравией и Италией, представит свой павильон. Он отметил, что выставочная площадь в рамках выставки достигнет 450 тысяч квадратных метров. Кроме того, на предстоящей выставке впервые в ее истории будет открыта демонстрационная зона для беспилотных летательных аппаратов. Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай раз в два года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Китай на выставке традиционно представляет новинки военной, космической и гражданской техники. В 2022 году в выставке приняли участие более 740 компаний из 43 стран и регионов, китайская армия тогда представила беспилотный летательный аппарат Attack-2, бомбардировщик H-6K и зенитные ракеты HQ-9B, а истребители J-20 и самолет-заправщик YU-20 приняли участие в демонстрационном полете в рамках авиашоу.
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чжухай, гуандун, китай, народно-освободительная армия китая, j-20, в мире
Чжухай, Гуандун, Китай, Народно-освободительная армия Китая, J-20, В мире
ВВС Китая на Airshow China покажут возможности по защите суверенитета

ВВС НОАК покажут возможности по защите суверенитета на выставке в ноябре

© AP Photo / Ng Han GuanПилотажная группа китайских ВВС "1 августа"
Пилотажная группа китайских ВВС 1 августа - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Пилотажная группа китайских ВВС "1 августа". Архивное фото
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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продемонстрируют возможности по защите государственного суверенитета на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая в ноябре пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, заявил на пресс-конференции в Пекине в среду заместитель командующего ВВС НОАК Юй Цинцзян.
Пятнадцатая международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября.
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"Мы надеемся использовать авиашоу в качестве платформы для демонстрации возможностей и уверенности ВВС Китая в решительной защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности", - сказал Юй Цинцзян.
Он подчеркнул, что на предстоящей выставки ВВС увеличат количество демонстрируемого вооружения и снаряжения. В частности, будут продемонстрированы новые истребители, разработанные в последние годы. По словам Юй Цинцзяня, количество и площадь стендов, установленных ВВС на выставке в этом году, достигнут самого высокого уровня за всю историю.
Заместитель губернатора провинции Гуандун Чжан Ху в ходе пресс-конференции заявил, что в Airshow China 2024 примут участие 890 компаний из 47 стран и регионов, из них Россия, наряду с Францией, США, Саудовской Аравией и Италией, представит свой павильон.
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Он отметил, что выставочная площадь в рамках выставки достигнет 450 тысяч квадратных метров. Кроме того, на предстоящей выставке впервые в ее истории будет открыта демонстрационная зона для беспилотных летательных аппаратов.
Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай раз в два года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Китай на выставке традиционно представляет новинки военной, космической и гражданской техники. В 2022 году в выставке приняли участие более 740 компаний из 43 стран и регионов, китайская армия тогда представила беспилотный летательный аппарат Attack-2, бомбардировщик H-6K и зенитные ракеты HQ-9B, а истребители J-20 и самолет-заправщик YU-20 приняли участие в демонстрационном полете в рамках авиашоу.
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