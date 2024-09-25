Китай призвал не использовать кризис на Украине как повод для санкций
Ван И: никто не должен пользоваться кризисом как поводом для незаконных санкций
Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Никто не должен пользоваться украинским кризисом как поводом для введения незаконных односторонних санкций и давления на торгово-экономические связи, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Ни одна из сторон не должна пользоваться кризисом как поводом для неизбирательного введения незаконных односторонних санкций, давления на нормальные торгово-экономические связи, и уж тем более не стоит пользоваться им, чтобы расколоть мир, создавая разного рода закрытые эксклюзивные группы", - сказал Ван И на заседании Совбеза ООН по Украине. Его слова приводит МИД КНР.
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Он отметил, что украинский кризис продолжает распространяться, усугубляя ситуацию в мировой экономике и оказывая серьезное негативное влияние на страны Глобального Юга.
"Китай призывает международное сообщество укреплять сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли, продовольственной безопасности и защиты ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы", - сказал глава МИД.