https://ria.ru/20240925/kitaj-1974554026.html

Китай призвал не использовать кризис на Украине как повод для санкций

Китай призвал не использовать кризис на Украине как повод для санкций - РИА Новости, 25.09.2024

Китай призвал не использовать кризис на Украине как повод для санкций

Никто не должен пользоваться украинским кризисом как поводом для введения незаконных односторонних санкций и давления на торгово-экономические связи, заявил... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:51

2024-09-25T10:51

2024-09-25T10:51

китай

украина

ван и (политик)

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:328:3059:2048_1920x0_80_0_0_c5e44c483eb12ceb8dcea6a44166309d.jpg

ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Никто не должен пользоваться украинским кризисом как поводом для введения незаконных односторонних санкций и давления на торгово-экономические связи, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. "Ни одна из сторон не должна пользоваться кризисом как поводом для неизбирательного введения незаконных односторонних санкций, давления на нормальные торгово-экономические связи, и уж тем более не стоит пользоваться им, чтобы расколоть мир, создавая разного рода закрытые эксклюзивные группы", - сказал Ван И на заседании Совбеза ООН по Украине. Его слова приводит МИД КНР. Он отметил, что украинский кризис продолжает распространяться, усугубляя ситуацию в мировой экономике и оказывая серьезное негативное влияние на страны Глобального Юга. "Китай призывает международное сообщество укреплять сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли, продовольственной безопасности и защиты ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы", - сказал глава МИД.

https://ria.ru/20240912/kitay-1972299673.html

https://ria.ru/20240426/i-1942402645.html

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, украина, ван и (политик), оон, в мире