Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал не использовать кризис на Украине как повод для санкций - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kitaj-1974554026.html
Китай призвал не использовать кризис на Украине как повод для санкций
Китай призвал не использовать кризис на Украине как повод для санкций - РИА Новости, 25.09.2024
Китай призвал не использовать кризис на Украине как повод для санкций
Никто не должен пользоваться украинским кризисом как поводом для введения незаконных односторонних санкций и давления на торгово-экономические связи, заявил... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:51
2024-09-25T10:51
китай
украина
ван и (политик)
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:328:3059:2048_1920x0_80_0_0_c5e44c483eb12ceb8dcea6a44166309d.jpg
ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Никто не должен пользоваться украинским кризисом как поводом для введения незаконных односторонних санкций и давления на торгово-экономические связи, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. "Ни одна из сторон не должна пользоваться кризисом как поводом для неизбирательного введения незаконных односторонних санкций, давления на нормальные торгово-экономические связи, и уж тем более не стоит пользоваться им, чтобы расколоть мир, создавая разного рода закрытые эксклюзивные группы", - сказал Ван И на заседании Совбеза ООН по Украине. Его слова приводит МИД КНР. Он отметил, что украинский кризис продолжает распространяться, усугубляя ситуацию в мировой экономике и оказывая серьезное негативное влияние на страны Глобального Юга. "Китай призывает международное сообщество укреплять сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли, продовольственной безопасности и защиты ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы", - сказал глава МИД.
https://ria.ru/20240912/kitay-1972299673.html
https://ria.ru/20240426/i-1942402645.html
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd319f7246cd21e3c88a351a09fc8266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, украина, ван и (политик), оон, в мире
Китай, Украина, Ван И (политик), ООН, В мире
Китай призвал не использовать кризис на Украине как повод для санкций

Ван И: никто не должен пользоваться кризисом как поводом для незаконных санкций

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Никто не должен пользоваться украинским кризисом как поводом для введения незаконных односторонних санкций и давления на торгово-экономические связи, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Ни одна из сторон не должна пользоваться кризисом как поводом для неизбирательного введения незаконных односторонних санкций, давления на нормальные торгово-экономические связи, и уж тем более не стоит пользоваться им, чтобы расколоть мир, создавая разного рода закрытые эксклюзивные группы", - сказал Ван И на заседании Совбеза ООН по Украине. Его слова приводит МИД КНР.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Китае выступили за дипломатическое разрешение конфликта на Украине
12 сентября, 14:38
Он отметил, что украинский кризис продолжает распространяться, усугубляя ситуацию в мировой экономике и оказывая серьезное негативное влияние на страны Глобального Юга.
"Китай призывает международное сообщество укреплять сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли, продовольственной безопасности и защиты ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы", - сказал глава МИД.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, уверен Ван И
26 апреля, 06:51
 
КитайУкраинаВан И (политик)ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала