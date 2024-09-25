https://ria.ru/20240925/kirsanov-1974709027.html

Новую больницу построят в тамбовском Кирсанове к 2029 году

Новую больницу построят в тамбовском Кирсанове к 2029 году - РИА Новости, 25.09.2024

Новую больницу построят в тамбовском Кирсанове к 2029 году

Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что к 2029 году в городе Кирсанов построят современную больницу, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:42

2024-09-25T20:42

2024-09-25T20:42

тамбовская область

здоровье - общество

тамбовская область

максим егоров

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что к 2029 году в городе Кирсанов построят современную больницу, сообщает пресс-служба правительства региона. Вопросы развития системы здравоохранения, повышения качества и доступности медицинской помощи, а также меры поддержки медицинских работников обсуждались в ходе "Прямой линии с Максимом Егоровым". Егоров пояснил, что к декабрю прошлого года должны были разработать проект, но с поставленной задачей справиться не удалось. Проектно-сметную документацию разработали только сейчас, а до конца декабря она пройдет госэкспертизу. "Это будет новое, современное медучреждение. По проекту предусмотрено семиэтажное здание, площадка для которого уже определена. Мы рассчитываем на федеральное финансирование, параллельно будем искать и областные средства. В планах - построить больницу к 2029 году", - сказал Егоров, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, глава региона подчеркнул, что в области реализуется масштабная реформа в сфере здравоохранения. По национальному проекту "Здравоохранение" строятся новые и ремонтируются существующие лечебные учреждения. На этот год в планах предусмотрено приобретение диагностического оборудования и санитарного автотранспорта, а также строительство пяти современных фельдшерско-акушерских пунктов и пяти центров врача общей практики.

тамбовская область

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здоровье - общество, тамбовская область, максим егоров