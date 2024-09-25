https://ria.ru/20240925/kirill-1974560212.html

Патриарх Кирилл заявил о возрождении неонацистской идеологии в Европе

Патриарх Кирилл заявил о возрождении неонацистской идеологии в Европе - РИА Новости, 25.09.2024

Патриарх Кирилл заявил о возрождении неонацистской идеологии в Европе

В Европе возрождается антихристианская неонацистская идеология, для противостояния этой тенденции нужно укреплять русский мир и связи со славянскими народами,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:22

2024-09-25T11:22

2024-09-25T11:22

религия

европа

русская православная церковь

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. В Европе возрождается антихристианская неонацистская идеология, для противостояния этой тенденции нужно укреплять русский мир и связи со славянскими народами, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к участникам форума по защите традиционных ценностей имени Татьяны Щипковой "Русский мир против нацизма". "Сегодня мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как в Европе возрождается и навязывается антихристианская по своей природе неонацистская идеология. Этот факт побуждает нас искать пути денацификации, а также содействовать укреплению Русского мира посредством развития духовных, научных и общественных связей, в первую очередь, между братскими славянскими народами", - сказал патриарх Кирилл, его обращение опубликовано на сайте РПЦ Также он призвал верующих противостоять этой идеологии. "Нацизм — это лишь часть антихристианской идеологии, противостоять которой призваны не только ученые, политические и общественные деятели, но и каждый христианин. Осуществление этой важной миссии связано с защитой веры отцов, религиозных убеждений и традиционных нравственных ценностей", - сказал патриарх. Он также назвал важной общественной задачей выработку рекомендаций по искоренению современной нацистской идеологии. "Убежден, что работа в этом направлении должна проводиться системно и на регулярной основе, иметь практические результаты, в том числе в сфере законотворчества", - заключил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20240922/ukraina-1974140017.html

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европа, русская православная церковь