Патриарх Кирилл заявил о возрождении неонацистской идеологии в Европе
Патриарх Кирилл: в Европе возрождается антихристианская неонацистская идеология
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. В Европе возрождается антихристианская неонацистская идеология, для противостояния этой тенденции нужно укреплять русский мир и связи со славянскими народами, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к участникам форума по защите традиционных ценностей имени Татьяны Щипковой "Русский мир против нацизма".
"Сегодня мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как в Европе возрождается и навязывается антихристианская по своей природе неонацистская идеология. Этот факт побуждает нас искать пути денацификации, а также содействовать укреплению Русского мира посредством развития духовных, научных и общественных связей, в первую очередь, между братскими славянскими народами", - сказал патриарх Кирилл, его обращение опубликовано на сайте РПЦ
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Также он призвал верующих противостоять этой идеологии. "Нацизм — это лишь часть антихристианской идеологии, противостоять которой призваны не только ученые, политические и общественные деятели, но и каждый христианин. Осуществление этой важной миссии связано с защитой веры отцов, религиозных убеждений и традиционных нравственных ценностей", - сказал патриарх.
Он также назвал важной общественной задачей выработку рекомендаций по искоренению современной нацистской идеологии. "Убежден, что работа в этом направлении должна проводиться системно и на регулярной основе, иметь практические результаты, в том числе в сфере законотворчества", - заключил предстоятель Русской церкви.
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