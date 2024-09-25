https://ria.ru/20240925/kirgiziya-1974658471.html

В МИД рассказали о стратегическом партнерстве с Киргизией

В МИД рассказали о стратегическом партнерстве с Киргизией - РИА Новости, 25.09.2024

В МИД рассказали о стратегическом партнерстве с Киргизией

Киргизия и Россия являются стратегическими партнерами высокого уровня, заявил РИА Новости главы киргизского МИД Жээнбек Кулубаев. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:02

2024-09-25T17:02

2024-09-25T17:32

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оон

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Киргизия и Россия являются стратегическими партнерами высокого уровня, заявил РИА Новости главы киргизского МИД Жээнбек Кулубаев.“Стратегическое партнерство на высоком уровне” - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, оценивая отношения Москвы и Бишкека.Кулубаев добавил, что в рамках нынешней Генассамблеи двусторонней встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не планируется, однако главы внешнеполитических ведомств двух стран увидятся на многосторонних встречах.Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240912/eksport-1972379301.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, киргизия, нью-йорк (город), сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон