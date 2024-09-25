https://ria.ru/20240925/kirgiziya-1974658471.html
В МИД рассказали о стратегическом партнерстве с Киргизией
В МИД рассказали о стратегическом партнерстве с Киргизией - РИА Новости, 25.09.2024
В МИД рассказали о стратегическом партнерстве с Киргизией
Киргизия и Россия являются стратегическими партнерами высокого уровня, заявил РИА Новости главы киргизского МИД Жээнбек Кулубаев. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:02
2024-09-25T17:02
2024-09-25T17:32
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Киргизия и Россия являются стратегическими партнерами высокого уровня, заявил РИА Новости главы киргизского МИД Жээнбек Кулубаев.“Стратегическое партнерство на высоком уровне” - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, оценивая отношения Москвы и Бишкека.Кулубаев добавил, что в рамках нынешней Генассамблеи двусторонней встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не планируется, однако главы внешнеполитических ведомств двух стран увидятся на многосторонних встречах.Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240912/eksport-1972379301.html
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РИА Новости
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в мире, россия, киргизия, нью-йорк (город), сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Киргизия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В МИД рассказали о стратегическом партнерстве с Киргизией
МИД: Киргизия и Россия являются стратегическими партнерами высокого уровня