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В МИД рассказали о стратегическом партнерстве с Киргизией - РИА Новости, 25.09.2024
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17:02 25.09.2024 (обновлено: 17:32 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/kirgiziya-1974658471.html
В МИД рассказали о стратегическом партнерстве с Киргизией
В МИД рассказали о стратегическом партнерстве с Киргизией - РИА Новости, 25.09.2024
В МИД рассказали о стратегическом партнерстве с Киргизией
Киргизия и Россия являются стратегическими партнерами высокого уровня, заявил РИА Новости главы киргизского МИД Жээнбек Кулубаев. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:02
2024-09-25T17:32
в мире
россия
киргизия
нью-йорк (город)
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Киргизия и Россия являются стратегическими партнерами высокого уровня, заявил РИА Новости главы киргизского МИД Жээнбек Кулубаев.“Стратегическое партнерство на высоком уровне” - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, оценивая отношения Москвы и Бишкека.Кулубаев добавил, что в рамках нынешней Генассамблеи двусторонней встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не планируется, однако главы внешнеполитических ведомств двух стран увидятся на многосторонних встречах.Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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в мире, россия, киргизия, нью-йорк (город), сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Киргизия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В МИД рассказали о стратегическом партнерстве с Киргизией

МИД: Киргизия и Россия являются стратегическими партнерами высокого уровня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Киргизия и Россия являются стратегическими партнерами высокого уровня, заявил РИА Новости главы киргизского МИД Жээнбек Кулубаев.
“Стратегическое партнерство на высоком уровне” - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, оценивая отношения Москвы и Бишкека.
Кулубаев добавил, что в рамках нынешней Генассамблеи двусторонней встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не планируется, однако главы внешнеполитических ведомств двух стран увидятся на многосторонних встречах.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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