Рейтинг@Mail.ru
На Кипр направили десятки военных из США, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 25.09.2024 (обновлено: 19:45 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/kipr-1974699767.html
На Кипр направили десятки военных из США, сообщили СМИ
На Кипр направили десятки военных из США, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2024
На Кипр направили десятки военных из США, сообщили СМИ
Десятки американских военных направлены в Кипр на фоне эскалации напряженности между Израилем и движением "Хезболлах", они готовятся в том числе к возможной... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:39
2024-09-25T19:45
в мире
израиль
ливан
кипр
хасан насралла
хезболла
nbc
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40768/16/407681638_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_be91962ac6b9e45060a5cf3e49cf503c.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Десятки американских военных направлены в Кипр на фоне эскалации напряженности между Израилем и движением "Хезболлах", они готовятся в том числе к возможной эвакуации американских граждан из Ливана в случае начала полномасштабной войны, сообщает телеканал CNN. Ранее телеканал NBC сообщал, что Пентагон планирует в ближайшие дни отправить несколько десятков военных на Ближний Восток для эвакуации граждан США в случае развертывания масштабного конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах". "Десятки американских военных были развернуты в Кипре на фоне резко обострившихся трений между Израилем и "Хезболлах", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на американских чиновников. Отмечается, что эти военные готовятся к осуществлению ряда планов на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе возможной операции по эвакуации граждан США из Ливана при начале полномасштабной войны. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240921/politico-1973944880.html
https://ria.ru/20240922/livan-1974049492.html
израиль
ливан
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40768/16/407681638_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c7cdcf28b975a01ff14fa873822b69ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, кипр, хасан насралла, хезболла, nbc, министерство обороны сша, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года
В мире, Израиль, Ливан, Кипр, Хасан Насралла, Хезболла, NBC, Министерство обороны США, Обострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 года
На Кипр направили десятки военных из США, сообщили СМИ

CNN: военные из США направлены на Кипр на фоне эскалации конфликта в Ливане

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкВид на город Лимассол на Кипре
Вид на город Лимассол на Кипре - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Вид на город Лимассол на Кипре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Десятки американских военных направлены в Кипр на фоне эскалации напряженности между Израилем и движением "Хезболлах", они готовятся в том числе к возможной эвакуации американских граждан из Ливана в случае начала полномасштабной войны, сообщает телеканал CNN.
Ранее телеканал NBC сообщал, что Пентагон планирует в ближайшие дни отправить несколько десятков военных на Ближний Восток для эвакуации граждан США в случае развертывания масштабного конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах".
Работа израильской системы ПРО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
СМИ: США боятся полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлах"
21 сентября, 02:28
"Десятки американских военных были развернуты в Кипре на фоне резко обострившихся трений между Израилем и "Хезболлах", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на американских чиновников.
Отмечается, что эти военные готовятся к осуществлению ряда планов на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе возможной операции по эвакуации граждан США из Ливана при начале полномасштабной войны.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Ливанские военные - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан
22 сентября, 01:16
 
В миреИзраильЛиванКипрХасан НасраллаХезболлаNBCМинистерство обороны СШАОбострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала