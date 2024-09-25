На Кипр направили десятки военных из США, сообщили СМИ
CNN: военные из США направлены на Кипр на фоне эскалации конфликта в Ливане
Вид на город Лимассол на Кипре. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Десятки американских военных направлены в Кипр на фоне эскалации напряженности между Израилем и движением "Хезболлах", они готовятся в том числе к возможной эвакуации американских граждан из Ливана в случае начала полномасштабной войны, сообщает телеканал CNN.
Ранее телеканал NBC сообщал, что Пентагон планирует в ближайшие дни отправить несколько десятков военных на Ближний Восток для эвакуации граждан США в случае развертывания масштабного конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах".
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"Десятки американских военных были развернуты в Кипре на фоне резко обострившихся трений между Израилем и "Хезболлах", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на американских чиновников.
Отмечается, что эти военные готовятся к осуществлению ряда планов на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе возможной операции по эвакуации граждан США из Ливана при начале полномасштабной войны.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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