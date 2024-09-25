https://ria.ru/20240925/kipr-1974699767.html

На Кипр направили десятки военных из США, сообщили СМИ

На Кипр направили десятки военных из США, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2024

На Кипр направили десятки военных из США, сообщили СМИ

Десятки американских военных направлены в Кипр на фоне эскалации напряженности между Израилем и движением "Хезболлах", они готовятся в том числе к возможной... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:39

2024-09-25T19:39

2024-09-25T19:45

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Десятки американских военных направлены в Кипр на фоне эскалации напряженности между Израилем и движением "Хезболлах", они готовятся в том числе к возможной эвакуации американских граждан из Ливана в случае начала полномасштабной войны, сообщает телеканал CNN. Ранее телеканал NBC сообщал, что Пентагон планирует в ближайшие дни отправить несколько десятков военных на Ближний Восток для эвакуации граждан США в случае развертывания масштабного конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах". "Десятки американских военных были развернуты в Кипре на фоне резко обострившихся трений между Израилем и "Хезболлах", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на американских чиновников. Отмечается, что эти военные готовятся к осуществлению ряда планов на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе возможной операции по эвакуации граждан США из Ливана при начале полномасштабной войны. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240921/politico-1973944880.html

https://ria.ru/20240922/livan-1974049492.html

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в мире, израиль, ливан, кипр, хасан насралла, хезболла, nbc, министерство обороны сша, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года