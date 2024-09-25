https://ria.ru/20240925/kiev-1974717385.html

Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали около 30 стран ООН из 193

Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали около 30 стран ООН из 193 - РИА Новости, 25.09.2024

Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали около 30 стран ООН из 193

Только около 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7 о поддержке восстановления Украины, говорится в документе Белого дома. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:13

2024-09-25T22:13

2024-09-25T22:24

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Только около 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7 о поддержке восстановления Украины, говорится в документе Белого дома.Подписание состоится позднее в одном из отелей Нью-Йорка с участием президента США Джо Байдена."Сегодня президент Байден проведет мероприятие на уровне лидеров на полях Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы запустить Совместную декларацию поддержки восстановления и реконструкции Украины. Президент Байден объявит, что более 30 стран и Европейский союз присоединились к этой исторической декларации", - указано в сообщении.Декларация, как следует из представленного документа, подтверждает все старые обещания "Большой семерки" (G7) по поддержке Украины."Совместно с международными партнерами мы остаемся привержены предоставлению военной, бюджетной, гуманитарной помощи Украине и поддержке в реконструкции", - указано в декларации.Декларация подтверждает стремление Запада сохранять замороженными суверенные активы России до тех пор, пока РФ "не заплатит за ущерб, нанесенный Украине".Кроме того, подписанты обязуются продолжать работу над предоставлением Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов до конца 2024 года, обещанного членами G7 на саммите в Апулии для покрытия за счет доходов с замороженных активов РФ."С целью реализации всех указанных обязательств, каждый из нас будет работать над предоставлением Украине конкретной двусторонней поддержки, согласованной этой общей декларацией", - написано в документе.Ранее в среду Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН, раскритиковав Китай и Бразилию за их мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Зеленского, альтернативы его "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность.Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240924/oon-1974453877.html

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