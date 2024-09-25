https://ria.ru/20240925/khezbolla-1974517538.html

"Хезболла" подтвердила гибель командира Кубейси

"Хезболла" подтвердила гибель командира Кубейси - РИА Новости, 25.09.2024

"Хезболла" подтвердила гибель командира Кубейси

Высокопоставленный командир движения "Хезболлах" Ибрагим Кубейси был убит во вторник в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута, сообщается в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T01:47

2024-09-25T01:47

2024-09-25T01:55

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Высокопоставленный командир движения "Хезболлах" Ибрагим Кубейси был убит во вторник в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута, сообщается в заявлении пресс-службы движения."С большой честью и прискорбием сообщаем о том, что погиб командующий Ибрагим Мохамад Кубейси", - написано в заявлении.По данным СМИ, Кубейси являлся командующим управления ракетными вооружениями "Хезболлах".Ранее во вторник израильская авиация нанесла удары по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли шесть человек и 15 получили ранения.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, бейрут, в мире