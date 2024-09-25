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На Украине мечтают о победе Харрис, заявил Пушков - РИА Новости, 25.09.2024
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16:22 25.09.2024 (обновлено: 16:25 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/kharris-1974649598.html
На Украине мечтают о победе Харрис, заявил Пушков
На Украине мечтают о победе Харрис, заявил Пушков - РИА Новости, 25.09.2024
На Украине мечтают о победе Харрис, заявил Пушков
Владимир Зеленский – ставленник администрации демпартии США, поэтому в Киеве мечтают о победе кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах президента в США, РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:22
2024-09-25T16:25
в мире
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский – ставленник администрации демпартии США, поэтому в Киеве мечтают о победе кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах президента в США, заявил глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом он написал в своём телеграм-канале."Отказ Трампа встречаться с Зеленским, если эта информация подтвердится, выглядит вполне логичным. Зеленский - "клиент" администрации демократов, врагов Трампа, в Киеве мечтают о победе Камалы Харрис, а то, что говорит Трамп о конфликте, который он хочет как можно скорее прекратить, повергает киевское руководство в шок", - написал Пушков.Сенатор отметил, что для кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа "нет смысла" встречаться с Зеленским. "Трамп не хочет прямо поддерживать Украину, не видит возможности ее победы, но видит опасности эскалации вплоть до ядерного конфликта, а потому высказывается резко против разрешения Украине наносить удары по целям в России западными ракетами. Так что даже минимальной общей платформы для взаимопонимания между Трампом и Зеленским не наблюдается", - подчеркнул политик. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, республиканскую - Трамп.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974519203.html
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в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, совет федерации рф
В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Совет Федерации РФ
На Украине мечтают о победе Харрис, заявил Пушков

Пушков: в Киеве мечтают о победе Харрис на выборах президента США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский – ставленник администрации демпартии США, поэтому в Киеве мечтают о победе кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах президента в США, заявил глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Отказ Трампа встречаться с Зеленским, если эта информация подтвердится, выглядит вполне логичным. Зеленский - "клиент" администрации демократов, врагов Трампа, в Киеве мечтают о победе Камалы Харрис, а то, что говорит Трамп о конфликте, который он хочет как можно скорее прекратить, повергает киевское руководство в шок", - написал Пушков.
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Сенатор отметил, что для кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа "нет смысла" встречаться с Зеленским.
"Трамп не хочет прямо поддерживать Украину, не видит возможности ее победы, но видит опасности эскалации вплоть до ядерного конфликта, а потому высказывается резко против разрешения Украине наносить удары по целям в России западными ракетами. Так что даже минимальной общей платформы для взаимопонимания между Трампом и Зеленским не наблюдается", - подчеркнул политик.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, республиканскую - Трамп.
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В миреСШАКиевУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийКамала ХаррисСовет Федерации РФ
 
 
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