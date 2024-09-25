https://ria.ru/20240925/izrail-1974723382.html

ВВС Израиля нанесли удары по городам на юге и востоке Ливана

ВВС Израиля нанесли удары по городам на юге и востоке Ливана - РИА Новости, 25.09.2024

ВВС Израиля нанесли удары по городам на юге и востоке Ливана

Самолеты ВВС Израиля подвергли в среду массированным бомбардировкам крупные города Ливана - Тир на юге страны, а также Хермель и Баальбек на востоке, сообщает... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T23:32

2024-09-25T23:32

2024-09-25T23:33

в мире

ливан

израиль

хермель

хезболла

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973723609_0:313:2423:1676_1920x0_80_0_0_8c471a17914b245c46ebc98521ea08fd.jpg

БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля подвергли в среду массированным бомбардировкам крупные города Ливана - Тир на юге страны, а также Хермель и Баальбек на востоке, сообщает ливанское национальное агентство NNA . "Вражеские самолеты нанесли удары в районе между Бурдж Шамали и Хош на востоке Тира", - пишет агентство. По данным ливанских СМИ, города Хермель и Баальбек подвергались авиаударам несколько раз в течение дня. Сообщается, что атакованы в том числе были жилые дома, в результате чего погибли и получили ранения мирные граждане. В среду под ударами израильской авиации оказались десятки деревень и поселений на юге и востоке Ливана. По данным ливанского министерства здравоохранения, погибли более 50 человек и более 250 получили ранения. Всего с начала недели от израильских ударов погибли более 600 мирных жителей, ранения получили более 2 тысяч человек. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах", в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.

https://ria.ru/20240925/irak-1974714292.html

https://ria.ru/20240925/ssha-1974712995.html

ливан

израиль

хермель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, хермель, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024