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ВВС Израиля нанесли удары по городам на юге и востоке Ливана
ВВС Израиля нанесли удары по городам на юге и востоке Ливана - РИА Новости, 25.09.2024
ВВС Израиля нанесли удары по городам на юге и востоке Ливана
Самолеты ВВС Израиля подвергли в среду массированным бомбардировкам крупные города Ливана - Тир на юге страны, а также Хермель и Баальбек на востоке, сообщает... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:32
2024-09-25T23:32
2024-09-25T23:33
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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля подвергли в среду массированным бомбардировкам крупные города Ливана - Тир на юге страны, а также Хермель и Баальбек на востоке, сообщает ливанское национальное агентство NNA . "Вражеские самолеты нанесли удары в районе между Бурдж Шамали и Хош на востоке Тира", - пишет агентство. По данным ливанских СМИ, города Хермель и Баальбек подвергались авиаударам несколько раз в течение дня. Сообщается, что атакованы в том числе были жилые дома, в результате чего погибли и получили ранения мирные граждане. В среду под ударами израильской авиации оказались десятки деревень и поселений на юге и востоке Ливана. По данным ливанского министерства здравоохранения, погибли более 50 человек и более 250 получили ранения. Всего с начала недели от израильских ударов погибли более 600 мирных жителей, ранения получили более 2 тысяч человек. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах", в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
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в мире, ливан, израиль, хермель, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хермель, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВВС Израиля нанесли удары по городам на юге и востоке Ливана
NNA: ВВС Израиля нанесли удары по трем городам на юге и востоке Ливана