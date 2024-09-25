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ВВС Израиля нанесли удары по городам на юге и востоке Ливана - РИА Новости, 25.09.2024
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23:32 25.09.2024 (обновлено: 23:33 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/izrail-1974723382.html
ВВС Израиля нанесли удары по городам на юге и востоке Ливана
ВВС Израиля нанесли удары по городам на юге и востоке Ливана - РИА Новости, 25.09.2024
ВВС Израиля нанесли удары по городам на юге и востоке Ливана
Самолеты ВВС Израиля подвергли в среду массированным бомбардировкам крупные города Ливана - Тир на юге страны, а также Хермель и Баальбек на востоке, сообщает... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:32
2024-09-25T23:33
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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля подвергли в среду массированным бомбардировкам крупные города Ливана - Тир на юге страны, а также Хермель и Баальбек на востоке, сообщает ливанское национальное агентство NNA . "Вражеские самолеты нанесли удары в районе между Бурдж Шамали и Хош на востоке Тира", - пишет агентство. По данным ливанских СМИ, города Хермель и Баальбек подвергались авиаударам несколько раз в течение дня. Сообщается, что атакованы в том числе были жилые дома, в результате чего погибли и получили ранения мирные граждане. В среду под ударами израильской авиации оказались десятки деревень и поселений на юге и востоке Ливана. По данным ливанского министерства здравоохранения, погибли более 50 человек и более 250 получили ранения. Всего с начала недели от израильских ударов погибли более 600 мирных жителей, ранения получили более 2 тысяч человек. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах", в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
https://ria.ru/20240925/irak-1974714292.html
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в мире, ливан, израиль, хермель, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хермель, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВВС Израиля нанесли удары по городам на юге и востоке Ливана

NNA: ВВС Израиля нанесли удары по трем городам на юге и востоке Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-15 у границы Ливана
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля подвергли в среду массированным бомбардировкам крупные города Ливана - Тир на юге страны, а также Хермель и Баальбек на востоке, сообщает ливанское национальное агентство NNA .
"Вражеские самолеты нанесли удары в районе между Бурдж Шамали и Хош на востоке Тира", - пишет агентство.
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Иракские шиитские группировки заявили об ударе по цели в Израиле
Вчера, 21:40
По данным ливанских СМИ, города Хермель и Баальбек подвергались авиаударам несколько раз в течение дня. Сообщается, что атакованы в том числе были жилые дома, в результате чего погибли и получили ранения мирные граждане.
В среду под ударами израильской авиации оказались десятки деревень и поселений на юге и востоке Ливана. По данным ливанского министерства здравоохранения, погибли более 50 человек и более 250 получили ранения. Всего с начала недели от израильских ударов погибли более 600 мирных жителей, ранения получили более 2 тысяч человек.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах", в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Вчера, 21:23
 
В миреЛиванИзраильХермельХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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