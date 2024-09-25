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ЦАХАЛ заявил о подготовке к наземной операции на юге Ливана - РИА Новости, 25.09.2024
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19:26 25.09.2024 (обновлено: 20:47 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/izrail-1974695665.html
ЦАХАЛ заявил о подготовке к наземной операции на юге Ливана
ЦАХАЛ заявил о подготовке к наземной операции на юге Ливана - РИА Новости, 25.09.2024
ЦАХАЛ заявил о подготовке к наземной операции на юге Ливана
Тель-Авив готовится к наземной операции на юге Ливана, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:26
2024-09-25T20:47
в мире
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен — РИА Новости. Тель-Авив готовится к наземной операции на юге Ливана, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви."Мы готовимся к маневру. Это означает, что [вы] &lt;...&gt; ступите на вражескую территорию, войдете в деревни, которые "Хезболла" переоборудовала в военные аванпосты с подземной инфраструктурой, пунктами сосредоточения и пусковыми установками, нацеленными на нашу территорию", — сказал он, обращаясь к военнослужащим.По словам Халеви, израильская армия покажет бойцам ливанского движения, "что значит противостоять профессиональной, высококвалифицированной и опытной боевой силе".Начальник Генштаба также пообещал "сильный ответ" на утренний запуск ракеты "Хезболлы" по Тель-Авиву. Обострение ситуации на Ближнем ВостокеИзраильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава страны, в результате бомбардировок погибли 558 человек, ранены 1645.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, при котором погибли более 50 человек, в том числе командующий Силами спецопераций "Хезболлы" Ибрагим Акиль.Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Еврейское государство сообщало, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
https://ria.ru/20240925/izrail-1974585793.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявил о подготовке к наземной операции на юге Ливана

Генштаб ЦАХАЛ: идет подготовка к наземной операции на юге Ливана

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен — РИА Новости. Тель-Авив готовится к наземной операции на юге Ливана, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.
«
"Мы готовимся к маневру. Это означает, что [вы] <...> ступите на вражескую территорию, войдете в деревни, которые "Хезболла" переоборудовала в военные аванпосты с подземной инфраструктурой, пунктами сосредоточения и пусковыми установками, нацеленными на нашу территорию", — сказал он, обращаясь к военнослужащим.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
23 сентября, 19:06
По словам Халеви, израильская армия покажет бойцам ливанского движения, "что значит противостоять профессиональной, высококвалифицированной и опытной боевой силе".
Начальник Генштаба также пообещал "сильный ответ" на утренний запуск ракеты "Хезболлы" по Тель-Авиву.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава страны, в результате бомбардировок погибли 558 человек, ранены 1645.
Дым на месте израильского удара в поселении Муайсара, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль на севере Ливана - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Израиль впервые нанес удар по поселению на севере Ливана, сообщили СМИ
Вчера, 12:51
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, при котором погибли более 50 человек, в том числе командующий Силами спецопераций "Хезболлы" Ибрагим Акиль.
Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Еврейское государство сообщало, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
ЦАХАЛ начал новую волну атак на объекты "Хезболлы" в Ливане
24 сентября, 14:25
 
В миреЛиванИзраильХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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