ЦАХАЛ заявил о подготовке к наземной операции на юге Ливана
Генштаб ЦАХАЛ: идет подготовка к наземной операции на юге Ливана
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен — РИА Новости. Тель-Авив готовится к наземной операции на юге Ливана, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.
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"Мы готовимся к маневру. Это означает, что [вы] <...> ступите на вражескую территорию, войдете в деревни, которые "Хезболла" переоборудовала в военные аванпосты с подземной инфраструктурой, пунктами сосредоточения и пусковыми установками, нацеленными на нашу территорию", — сказал он, обращаясь к военнослужащим.
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По словам Халеви, израильская армия покажет бойцам ливанского движения, "что значит противостоять профессиональной, высококвалифицированной и опытной боевой силе".
Начальник Генштаба также пообещал "сильный ответ" на утренний запуск ракеты "Хезболлы" по Тель-Авиву.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, при котором погибли более 50 человек, в том числе командующий Силами спецопераций "Хезболлы" Ибрагим Акиль.
Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Еврейское государство сообщало, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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