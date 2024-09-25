https://ria.ru/20240925/izrail-1974586297.html

Осколки снарядов из Ливана попали в жилой дом на севере Израиля

Осколки снарядов из Ливана попали в жилой дом на севере Израиля - РИА Новости, 25.09.2024

Осколки снарядов из Ливана попали в жилой дом на севере Израиля

Полиция Израиля получила сообщения о падении осколков снарядов, выпущенных с территории Ливана, по жилому дому в северном городе Цфат, сообщила в среду... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:54

2024-09-25T12:54

2024-09-25T12:54

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Израиля получила сообщения о падении осколков снарядов, выпущенных с территории Ливана, по жилому дому в северном городе Цфат, сообщила в среду пресс-служба полиции. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск порядка 40 объектов со стороны Ливана по району Верхней Галилеи, где в том числе располагается город Цфат. Системы ПВО ЦАХАЛ перехватили несколько снарядов, остальные упали на открытой местности. На видео, распространенных в соцсетях, видны десятки перехватов ракет над городом Цфат. "Полиция Израиля получила сообщения о падении осколков снарядов в районе Цфата. На данный момент сообщений о пострадавших нет, но имуществу нанесен значительный ущерб", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что органы правопорядка работают над тем, чтобы обезопасить места падения осколков снарядов, в том числе, к работе были призваны саперные подразделения. Израильская полиция просит население держаться подальше от мест, где работают сотрудники силовых структур, чтобы не мешать их работе и не подвергать свои жизни опасности. По данным израильской скорой помощи MDA, пострадавших в ходе обстрела Цфата нет. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240922/smi-1974058197.html

https://ria.ru/20240730/udar-1963030182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024