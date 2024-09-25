https://ria.ru/20240925/izrail-1974539048.html
США предупреждали Израиль о последствиях ударов по "Хезболле", пишут СМИ
США предупреждали Израиль о последствиях ударов по "Хезболле", пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2024
США предупреждали Израиль о последствиях ударов по "Хезболле", пишут СМИ
США предупреждали Израиль, что удары по ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" могут сорвать дипломатические усилия по урегулированию конфликта и привести... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:31
2024-09-25T09:31
2024-09-25T09:32
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. США предупреждали Израиль, что удары по ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" могут сорвать дипломатические усилия по урегулированию конфликта и привести регион к войне, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1645. "В дни, предшествовавшие израильским авиаударам по "Хезболлах", американские чиновники предупреждали израильское правительство о том, что такая стратегия, скорее всего, приведет регион к войне", - говорится в сообщении газеты. По словам собеседников издания, власти США заявили Израилю, что решение проблемы дипломатическим путем все еще возможно, а военная кампания может сорвать эти усилия. Израильские чиновники придерживались другого подхода для достижения мира. Они сказали представителям США, что настало время "эскалации с целью деэскалации", что подразумевало нанесение удара по "Хезболлах", чтобы принудить движение к участию в переговорах для завершения конфликта. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html
https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, сша, хезболла, politico, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, США, Хезболла, Politico, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США предупреждали Израиль о последствиях ударов по "Хезболле", пишут СМИ
Politico: США предупреждали Израиль, что удары по "Хезболле" приведут к войне
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
США предупреждали Израиль, что удары по ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" могут сорвать дипломатические усилия по урегулированию конфликта и привести регион к войне, пишет газета Politico
со ссылкой на источники.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана
. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН
вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1645.
"В дни, предшествовавшие израильским авиаударам по "Хезболлах", американские чиновники предупреждали израильское правительство о том, что такая стратегия, скорее всего, приведет регион к войне", - говорится в сообщении газеты.
По словам собеседников издания, власти США заявили Израилю, что решение проблемы дипломатическим путем все еще возможно, а военная кампания может сорвать эти усилия. Израильские чиновники придерживались другого подхода для достижения мира. Они сказали представителям США, что настало время "эскалации с целью деэскалации", что подразумевало нанесение удара по "Хезболлах", чтобы принудить движение к участию в переговорах для завершения конфликта.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута
, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы
. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.