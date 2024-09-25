https://ria.ru/20240925/izrail-1974539048.html

США предупреждали Израиль о последствиях ударов по "Хезболле", пишут СМИ

США предупреждали Израиль о последствиях ударов по "Хезболле", пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2024

США предупреждали Израиль о последствиях ударов по "Хезболле", пишут СМИ

США предупреждали Израиль, что удары по ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" могут сорвать дипломатические усилия по урегулированию конфликта и привести... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:31

2024-09-25T09:31

2024-09-25T09:32

в мире

израиль

ливан

сша

хезболла

politico

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974289202_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfedf6d64f32e36c6c9a2ff071b8ff1e.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. США предупреждали Израиль, что удары по ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" могут сорвать дипломатические усилия по урегулированию конфликта и привести регион к войне, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1645. "В дни, предшествовавшие израильским авиаударам по "Хезболлах", американские чиновники предупреждали израильское правительство о том, что такая стратегия, скорее всего, приведет регион к войне", - говорится в сообщении газеты. По словам собеседников издания, власти США заявили Израилю, что решение проблемы дипломатическим путем все еще возможно, а военная кампания может сорвать эти усилия. Израильские чиновники придерживались другого подхода для достижения мира. Они сказали представителям США, что настало время "эскалации с целью деэскалации", что подразумевало нанесение удара по "Хезболлах", чтобы принудить движение к участию в переговорах для завершения конфликта. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html

https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html

израиль

ливан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, сша, хезболла, politico, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024