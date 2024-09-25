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ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты, направлявшейся из Ливана - РИА Новости, 25.09.2024
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07:11 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/izrail-1974526476.html
ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты, направлявшейся из Ливана
ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты, направлявшейся из Ливана - РИА Новости, 25.09.2024
ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты, направлявшейся из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету класса "земля-земля", направлявшуюся из Ливана. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T07:11
2024-09-25T07:11
израиль
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тель-авив
хезболла
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету класса "земля-земля", направлявшуюся из Ливана. "После сигнала тревоги, прозвучавшего в районе Тель-Авива и Нетании, была обнаружена и перехвачена системой ПВО армии ракета класса "земля- земля" из Ливана", - говорится в сообщении в Telegram- канале армии. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что сирены воздушной тревоги впервые с начала нынешней эскалации с ливанским движением "Хезболлах" прозвучали во многих городах центра Израиля, включая Тель-Авив и Нетанию. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". Только за минувшие сутки армия отчиталась об ударах по 1,6 тысячи объектов "Хезболлах" в Ливане. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. В последние дни "Хезболлах" увеличило дальность ракетных обстрелов по израильской территории, которая теперь составляет больше 50 километров. Ранее в течение практически года ежедневным обстрелам подвергались в основном приграничные районы на севере Израиля, что привело к эвакуации десятков тысяч жителей северных районов страны. На прошлой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий.
https://ria.ru/20240924/iran-1974512278.html
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израиль, ливан, тель-авив, хезболла, telegram, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Ливан, Тель-Авив, Хезболла, Telegram, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты, направлявшейся из Ливана

Армия Израиля перехватила ракету класса "земля-земля", направлявшуюся из Ливана

© РИА НовостиБатарея противоракетной обороны "Железный купол" в Израиле
Батарея противоракетной обороны Железный купол в Израиле - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости
Батарея противоракетной обороны "Железный купол" в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету класса "земля-земля", направлявшуюся из Ливана.
"После сигнала тревоги, прозвучавшего в районе Тель-Авива и Нетании, была обнаружена и перехвачена системой ПВО армии ракета класса "земля- земля" из Ливана", - говорится в сообщении в Telegram- канале армии.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 24 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Президент Ирана на ГА ООН призвал прекратить насилие Израиля в Ливане
24 сентября, 23:35
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что сирены воздушной тревоги впервые с начала нынешней эскалации с ливанским движением "Хезболлах" прозвучали во многих городах центра Израиля, включая Тель-Авив и Нетанию.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". Только за минувшие сутки армия отчиталась об ударах по 1,6 тысячи объектов "Хезболлах" в Ливане. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
В последние дни "Хезболлах" увеличило дальность ракетных обстрелов по израильской территории, которая теперь составляет больше 50 километров. Ранее в течение практически года ежедневным обстрелам подвергались в основном приграничные районы на севере Израиля, что привело к эвакуации десятков тысяч жителей северных районов страны.
На прошлой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий.
Дым на месте израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
СМИ: целью атаки Израиля по Бейруту был командир подразделения "Хезболлы"
24 сентября, 17:37
 
ИзраильЛиванТель-АвивХезболлаTelegramОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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