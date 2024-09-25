https://ria.ru/20240925/ivanov-1974625571.html

Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате

Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате - РИА Новости, 25.09.2024

Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Антону Филатову - бывшему подчинённому экс-замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:06

2024-09-25T15:06

2024-09-25T15:42

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Антону Филатову - бывшему подчинённому экс-замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить Филатову срок содержания под стражей до 3 декабря", - огласила решение судья.Филатову вменяют часть 4 статью 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Адвокат не стал давать комментарии журналистам, сославшись на подписку о неразглашении.На заседании защита просила изменить Филатову меру пресечения на домашний арест. Свое ходатайство о продлении срока в СИЗО следствие обосновало необходимостью установить и допросить свидетелей по делу и провести необходимые экспертизы.По данным газеты "Коммерсант", Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний. Издание указало, что одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Филатов работал до 2019 года, был Тимур Иванов.

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