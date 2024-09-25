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Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате - РИА Новости, 25.09.2024
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15:06 25.09.2024 (обновлено: 15:42 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/ivanov-1974625571.html
Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате
Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате - РИА Новости, 25.09.2024
Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Антону Филатову - бывшему подчинённому экс-замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:06
2024-09-25T15:42
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Антону Филатову - бывшему подчинённому экс-замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить Филатову срок содержания под стражей до 3 декабря", - огласила решение судья.Филатову вменяют часть 4 статью 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Адвокат не стал давать комментарии журналистам, сославшись на подписку о неразглашении.На заседании защита просила изменить Филатову меру пресечения на домашний арест. Свое ходатайство о продлении срока в СИЗО следствие обосновало необходимостью установить и допросить свидетелей по делу и провести необходимые экспертизы.По данным газеты "Коммерсант", Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний. Издание указало, что одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Филатов работал до 2019 года, был Тимур Иванов.
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тимур иванов, происшествия, москва, россия, дело замминистра обороны тимура иванова
Тимур Иванов, Происшествия, Москва, Россия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате

Суд продлил арест подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате до декабря

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Антону Филатову - бывшему подчинённому экс-замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить Филатову срок содержания под стражей до 3 декабря", - огласила решение судья.
Филатову вменяют часть 4 статью 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Адвокат не стал давать комментарии журналистам, сославшись на подписку о неразглашении.
На заседании защита просила изменить Филатову меру пресечения на домашний арест. Свое ходатайство о продлении срока в СИЗО следствие обосновало необходимостью установить и допросить свидетелей по делу и провести необходимые экспертизы.
По данным газеты "Коммерсант", Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний. Издание указало, что одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Филатов работал до 2019 года, был Тимур Иванов.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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