https://ria.ru/20240925/it-1974584213.html
Ущерб от IT-преступлений в России превысил 116 миллиардов рублей
Ущерб от IT-преступлений в России превысил 116 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.09.2024
Ущерб от IT-преступлений в России превысил 116 миллиардов рублей
Ущерб от киберпреступлений в России с начала текущего года превысил 116 миллиардов рублей, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:45
2024-09-25T12:45
2024-09-25T12:45
россия
владимир колокольцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ущерб от киберпреступлений в России с начала текущего года превысил 116 миллиардов рублей, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "За последние пять лет число противоправных деяний в киберпространстве увеличилось более чем вдвое. Сегодня их доля в общем массиве остается значительной и составляет около 40%. А по тяжким и особо тяжким составам этот показатель уже приблизился к 60%", - сказал Колокольцев на заседании Общественного совета при МВД РФ. Министр подчеркнул, что "только с начала года общая сумма причиненного ущерба превысила 116 миллиардов рублей", пострадавшие - физические и юридические лица, в том числе государственные структуры. В мае Колокольцев сообщал, что ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240912/ssha-1972192692.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев
Россия, Владимир Колокольцев
Ущерб от IT-преступлений в России превысил 116 миллиардов рублей
МВД: ущерб от киберпреступлений в России превысил 116 миллиардов рублей
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ущерб от киберпреступлений в России с начала текущего года превысил 116 миллиардов рублей, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"За последние пять лет число противоправных деяний в киберпространстве увеличилось более чем вдвое. Сегодня их доля в общем массиве остается значительной и составляет около 40%. А по тяжким и особо тяжким составам этот показатель уже приблизился к 60%", - сказал Колокольцев на заседании Общественного совета при МВД РФ.
Министр подчеркнул, что "только с начала года общая сумма причиненного ущерба превысила 116 миллиардов рублей", пострадавшие - физические и юридические лица, в том числе государственные структуры.
В мае Колокольцев сообщал, что ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних.