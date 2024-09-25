https://ria.ru/20240925/it-1974584213.html

Ущерб от IT-преступлений в России превысил 116 миллиардов рублей

Ущерб от IT-преступлений в России превысил 116 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.09.2024

Ущерб от IT-преступлений в России превысил 116 миллиардов рублей

Ущерб от киберпреступлений в России с начала текущего года превысил 116 миллиардов рублей, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:45

2024-09-25T12:45

2024-09-25T12:45

россия

владимир колокольцев

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ущерб от киберпреступлений в России с начала текущего года превысил 116 миллиардов рублей, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "За последние пять лет число противоправных деяний в киберпространстве увеличилось более чем вдвое. Сегодня их доля в общем массиве остается значительной и составляет около 40%. А по тяжким и особо тяжким составам этот показатель уже приблизился к 60%", - сказал Колокольцев на заседании Общественного совета при МВД РФ. Министр подчеркнул, что "только с начала года общая сумма причиненного ущерба превысила 116 миллиардов рублей", пострадавшие - физические и юридические лица, в том числе государственные структуры. В мае Колокольцев сообщал, что ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240912/ssha-1972192692.html

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россия, владимир колокольцев