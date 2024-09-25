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Ущерб от IT-преступлений в России превысил 116 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.09.2024
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12:45 25.09.2024
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Ущерб от IT-преступлений в России превысил 116 миллиардов рублей
Ущерб от IT-преступлений в России превысил 116 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.09.2024
Ущерб от IT-преступлений в России превысил 116 миллиардов рублей
Ущерб от киберпреступлений в России с начала текущего года превысил 116 миллиардов рублей, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:45
2024-09-25T12:45
россия
владимир колокольцев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ущерб от киберпреступлений в России с начала текущего года превысил 116 миллиардов рублей, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "За последние пять лет число противоправных деяний в киберпространстве увеличилось более чем вдвое. Сегодня их доля в общем массиве остается значительной и составляет около 40%. А по тяжким и особо тяжким составам этот показатель уже приблизился к 60%", - сказал Колокольцев на заседании Общественного совета при МВД РФ. Министр подчеркнул, что "только с начала года общая сумма причиненного ущерба превысила 116 миллиардов рублей", пострадавшие - физические и юридические лица, в том числе государственные структуры. В мае Колокольцев сообщал, что ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних.
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россия, владимир колокольцев
Россия, Владимир Колокольцев
Ущерб от IT-преступлений в России превысил 116 миллиардов рублей

МВД: ущерб от киберпреступлений в России превысил 116 миллиардов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ущерб от киберпреступлений в России с начала текущего года превысил 116 миллиардов рублей, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"За последние пять лет число противоправных деяний в киберпространстве увеличилось более чем вдвое. Сегодня их доля в общем массиве остается значительной и составляет около 40%. А по тяжким и особо тяжким составам этот показатель уже приблизился к 60%", - сказал Колокольцев на заседании Общественного совета при МВД РФ.
Министр подчеркнул, что "только с начала года общая сумма причиненного ущерба превысила 116 миллиардов рублей", пострадавшие - физические и юридические лица, в том числе государственные структуры.
В мае Колокольцев сообщал, что ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних.
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