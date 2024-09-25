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Иран выразил готовность работать над возобновлением СВПД - РИА Новости, 25.09.2024
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00:13 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/iran-1974513947.html
Иран выразил готовность работать над возобновлением СВПД
Иран выразил готовность работать над возобновлением СВПД - РИА Новости, 25.09.2024
Иран выразил готовность работать над возобновлением СВПД
Иран готов работать над восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки), если стороны этого соглашения будут соблюдать его, РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T00:13
2024-09-25T00:13
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ТЕГЕРАН, 25 сен – РИА Новости. Иран готов работать над восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки), если стороны этого соглашения будут соблюдать его, заявил в своей речи на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ранее глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что Иран готов начать новый раунд переговоров по ядерной тематике уже во время текущей поездки иранских политиков на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, если другие стороны будут к ним готовы. "Мы (Иран - ред.) готовы работать с участниками СВПД, если обязательства Совместного плана будут выполняться (сторонами соглашения - ред.) в полной мере и добросовестным образом", - сказал Пезешкиан. Президент отметил, что "диалог по другим вопросам может последовать за этим". Десятого сентября была открыта 79-я сессия Генассамблеи ООН. Ее кульминацией станет проведение 24-30 сентября недели высокого уровня, на которую съедутся лидеры и главы МИД со всего мира, чтобы представить свое видение международной ситуации и обозначить направления борьбы с глобальными вызовами. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава дипломатии ЕС является координатором на переговорах по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который призван урегулировать проблему ядерной программы Ирана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
https://ria.ru/20240704/iran-1957326381.html
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иран, нью-йорк (город), сша, масуд пезешкиан, сергей лавров, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон, евросоюз, в мире
Иран, Нью-Йорк (город), США, Масуд Пезешкиан, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Евросоюз, В мире
Иран выразил готовность работать над возобновлением СВПД

Пезешкиан: Иран готов к возобновлению СВПД при соблюдении соглашения сторонами

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 сен – РИА Новости. Иран готов работать над восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки), если стороны этого соглашения будут соблюдать его, заявил в своей речи на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Ранее глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что Иран готов начать новый раунд переговоров по ядерной тематике уже во время текущей поездки иранских политиков на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, если другие стороны будут к ним готовы.
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"Мы (Иран - ред.) готовы работать с участниками СВПД, если обязательства Совместного плана будут выполняться (сторонами соглашения - ред.) в полной мере и добросовестным образом", - сказал Пезешкиан.
Президент отметил, что "диалог по другим вопросам может последовать за этим".
Десятого сентября была открыта 79-я сессия Генассамблеи ООН. Ее кульминацией станет проведение 24-30 сентября недели высокого уровня, на которую съедутся лидеры и главы МИД со всего мира, чтобы представить свое видение международной ситуации и обозначить направления борьбы с глобальными вызовами. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава дипломатии ЕС является координатором на переговорах по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который призван урегулировать проблему ядерной программы Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
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ИранНью-Йорк (город)СШАМасуд ПезешкианСергей ЛавровДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООНЕвросоюзВ мире
 
 
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