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Президент Ирана призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной
Президент Ирана призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.09.2024
Президент Ирана призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН, призвал прекратить военные действия между Россией и Украиной, диалог – это... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T00:11
2024-09-25T00:11
2024-09-25T00:11
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН, призвал прекратить военные действия между Россией и Украиной, диалог – это единственный способ решить кризис между двумя странами. "Исламская Республика Иран выступает против войны и подчеркивает неотложную необходимость прекратить боевые действия на Украине. Мы поддерживаем все мирные инициативы и считаем, что диалог – это единственный способ урегулировать этот кризис", - сказал Пезешкиан.
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Президент Ирана призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной
Президент Ирана на ГА ООН призвал прекратить бои между Россией и Украиной