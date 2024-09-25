https://ria.ru/20240925/iran-1974513832.html

Президент Ирана призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной

Президент Ирана призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.09.2024

Президент Ирана призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН, призвал прекратить военные действия между Россией и Украиной, диалог – это... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T00:11

2024-09-25T00:11

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН, призвал прекратить военные действия между Россией и Украиной, диалог – это единственный способ решить кризис между двумя странами. "Исламская Республика Иран выступает против войны и подчеркивает неотложную необходимость прекратить боевые действия на Украине. Мы поддерживаем все мирные инициативы и считаем, что диалог – это единственный способ урегулировать этот кризис", - сказал Пезешкиан.

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