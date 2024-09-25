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Президент Ирана призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.09.2024
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00:11 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/iran-1974513832.html
Президент Ирана призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной
Президент Ирана призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.09.2024
Президент Ирана призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН, призвал прекратить военные действия между Россией и Украиной, диалог – это... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T00:11
2024-09-25T00:11
украина
иран
россия
масуд пезешкиан
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН, призвал прекратить военные действия между Россией и Украиной, диалог – это единственный способ решить кризис между двумя странами. "Исламская Республика Иран выступает против войны и подчеркивает неотложную необходимость прекратить боевые действия на Украине. Мы поддерживаем все мирные инициативы и считаем, что диалог – это единственный способ урегулировать этот кризис", - сказал Пезешкиан.
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украина, иран, россия, масуд пезешкиан, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Украина, Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Президент Ирана призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной

Президент Ирана на ГА ООН призвал прекратить бои между Россией и Украиной

© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН, призвал прекратить военные действия между Россией и Украиной, диалог – это единственный способ решить кризис между двумя странами.
"Исламская Республика Иран выступает против войны и подчеркивает неотложную необходимость прекратить боевые действия на Украине. Мы поддерживаем все мирные инициативы и считаем, что диалог – это единственный способ урегулировать этот кризис", - сказал Пезешкиан.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Президент Ирана на ГА ООН призвал прекратить насилие Израиля в Ливане
Вчера, 23:35
 
УкраинаИранРоссияМасуд ПезешкианГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
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