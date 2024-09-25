https://ria.ru/20240925/irak-1974714292.html
Иракские шиитские группировки заявили об ударе по цели в Израиле
Иракские шиитские группировки заявили об ударе по цели в Израиле - РИА Новости, 25.09.2024
Иракские шиитские группировки заявили об ударе по цели в Израиле
Иракские шиитские группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что нанесли удар с помощью беспилотника по важной цели в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:40
2024-09-25T21:40
2024-09-25T21:40
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ДОХА, 25 сен - РИА Новости. Иракские шиитские группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что нанесли удар с помощью беспилотника по важной цели в Эйлате на юге Израиля, говорится в сообщении сопротивления в их Telegram-канале. "В продолжение нашего сопротивления оккупационному режиму, в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" сегодня, в среду, 25 сентября 2024 года, с помощью беспилотника атаковали жизненно важную цель в оккупированном Умм ар-Рашраше (Эйлате)", - отмечается в сообщении. Иракские группировки указали, что "операции по разрушению объектов противника продолжаются с возрастающей скоростью".
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в мире, израиль, палестина, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иракские шиитские группировки заявили об ударе по цели в Израиле
"Исламское сопротивление Ирака" заявило об ударе по важной цели в Эйлате