https://ria.ru/20240925/irak-1974714292.html

Иракские шиитские группировки заявили об ударе по цели в Израиле

Иракские шиитские группировки заявили об ударе по цели в Израиле - РИА Новости, 25.09.2024

Иракские шиитские группировки заявили об ударе по цели в Израиле

Иракские шиитские группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что нанесли удар с помощью беспилотника по важной цели в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:40

2024-09-25T21:40

2024-09-25T21:40

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палестина

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 25 сен - РИА Новости. Иракские шиитские группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что нанесли удар с помощью беспилотника по важной цели в Эйлате на юге Израиля, говорится в сообщении сопротивления в их Telegram-канале. "В продолжение нашего сопротивления оккупационному режиму, в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" сегодня, в среду, 25 сентября 2024 года, с помощью беспилотника атаковали жизненно важную цель в оккупированном Умм ар-Рашраше (Эйлате)", - отмечается в сообщении. Иракские группировки указали, что "операции по разрушению объектов противника продолжаются с возрастающей скоростью".

https://ria.ru/20240923/mobilizatsiya-1974280024.html

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в мире, израиль, палестина, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024