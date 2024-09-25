https://ria.ru/20240925/inoagent-1974688497.html
Против Фельгенгауэр* возбудили уголовное дело
Против Фельгенгауэр* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 25.09.2024
Против Фельгенгауэр* возбудили уголовное дело
Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр* (Шадриной) возбуждено дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:41
2024-09-25T18:41
2024-09-25T18:43
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр* (Шадриной) возбуждено дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В отношении Шадриной* возбуждено уголовное дело по части 2 статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах", - сказал собеседник агентства.В апреле источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в отношении Фельгенгауэр* началась проверка по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).Минюст внес Фельгенгауэр* в список иноагентов в октябре 2022 года. В графе "сведения об иностранных источниках" у нее значится Украина, Deutsche Welle** (DW, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом).В октябре 2017 года на журналистку "Эха Москвы" Фельгенгауэр* в здании радиостанции напал психически неуравновешенный мужчина и ранил ножом в горло, почти две недели она провела в больнице.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
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россия, украина, татьяна фельгенгауэр
Россия, Украина, Татьяна Фельгенгауэр
Против Фельгенгауэр* возбудили уголовное дело
Против Фельгенгауэр возбуждено дело за неисполнение обязанностей иноагента
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр* (Шадриной) возбуждено дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В отношении Шадриной* возбуждено уголовное дело по части 2 статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах", - сказал собеседник агентства.
В апреле источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в отношении Фельгенгауэр* началась проверка по части 2 статьи 330.1 УК РФ
(Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Минюст внес Фельгенгауэр* в список иноагентов в октябре 2022 года. В графе "сведения об иностранных источниках" у нее значится Украина
, Deutsche Welle** (DW, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом).
В октябре 2017 года на журналистку "Эха Москвы" Фельгенгауэр* в здании радиостанции напал психически неуравновешенный мужчина и ранил ножом в горло, почти две недели она провела в больнице.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России