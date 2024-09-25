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Совет Федерации поддержал инициативы развития Алтайского края - РИА Новости, 25.09.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
16:59 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/initsiativy-1974657386.html
Совет Федерации поддержал инициативы развития Алтайского края
Совет Федерации поддержал инициативы развития Алтайского края - РИА Новости, 25.09.2024
Совет Федерации поддержал инициативы развития Алтайского края
Российские депутаты в рамках Дней Алтайского края в Совете Федерации РФ поддержали проект постановления о социально-экономическом развитии региона на ближайшую... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:59
2024-09-25T16:59
алтайский край
россия
виктор томенко
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские депутаты в рамках Дней Алтайского края в Совете Федерации РФ поддержали проект постановления о социально-экономическом развитии региона на ближайшую и среднесрочную перспективу, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Дни Алтайского края в Совете Федерации РФ проходят с 23 по 25 сентября. В среду в рамках "Часа субъекта" в Совфеде Томенко провел презентацию региона по всем ключевым направлениям экономики. Докладу предшествовала встреча руководства Алтайского края с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Ранее вопросы развития региона обсудили в рамках заседаний шести комитетов СФ. "Сегодня принят в первом чтении проект постановления, которое разрабатывалось в течение нескольких месяцев. В последние дни он обсуждался на всех профильных комитетах Совета Федерации по самым разным направлениям поддержки развития Алтайского края – его экономики, социальной сферы, вопросов инфраструктуры и улучшения качества жизни людей. Любому успешному делу, безусловно, предшествует тщательная, кропотливая предварительная работа. Мы узнали о том, что дни Алтайского края состоятся в Совете Федерации в мае, и с этого момента начали подготовку. Внимательно отработали многие наши инициативы, предложения, которые выстроены таким образом, чтобы помочь Алтайскому краю в ближайшей и среднесрочной перспективе реализовывать наши планы социально-экономического развития", - рассказал губернатор представителям СМИ по итогам выступления в Совфеде. Он также отметил значимость для Алтайского края поддержки верхней палатой российского парламента всех инициатив, предложенных регионом. "По многим моментам, практически по всем, у нас есть взаимопонимание и с федеральными органами исполнительной власти, и теперь есть поддержка Совета Федерации, которая очень важна для того, чтобы решения уже были учтены при формировании бюджета на 25-й плановый период, на следующие три года. Мы удовлетворены тем, как прошли все обсуждения, и приложим все усилия для того, чтобы решения совета были выполнены", - пообещал губернатор.
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россия, виктор томенко, валентина матвиенко, совет федерации рф
Алтайский край, Россия, Виктор Томенко, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ

Совет Федерации поддержал инициативы развития Алтайского края

© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские депутаты в рамках Дней Алтайского края в Совете Федерации РФ поддержали проект постановления о социально-экономическом развитии региона на ближайшую и среднесрочную перспективу, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Дни Алтайского края в Совете Федерации РФ проходят с 23 по 25 сентября.
В среду в рамках "Часа субъекта" в Совфеде Томенко провел презентацию региона по всем ключевым направлениям экономики. Докладу предшествовала встреча руководства Алтайского края с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Ранее вопросы развития региона обсудили в рамках заседаний шести комитетов СФ.
"Сегодня принят в первом чтении проект постановления, которое разрабатывалось в течение нескольких месяцев. В последние дни он обсуждался на всех профильных комитетах Совета Федерации по самым разным направлениям поддержки развития Алтайского края – его экономики, социальной сферы, вопросов инфраструктуры и улучшения качества жизни людей. Любому успешному делу, безусловно, предшествует тщательная, кропотливая предварительная работа. Мы узнали о том, что дни Алтайского края состоятся в Совете Федерации в мае, и с этого момента начали подготовку. Внимательно отработали многие наши инициативы, предложения, которые выстроены таким образом, чтобы помочь Алтайскому краю в ближайшей и среднесрочной перспективе реализовывать наши планы социально-экономического развития", - рассказал губернатор представителям СМИ по итогам выступления в Совфеде.
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Он также отметил значимость для Алтайского края поддержки верхней палатой российского парламента всех инициатив, предложенных регионом.
"По многим моментам, практически по всем, у нас есть взаимопонимание и с федеральными органами исполнительной власти, и теперь есть поддержка Совета Федерации, которая очень важна для того, чтобы решения уже были учтены при формировании бюджета на 25-й плановый период, на следующие три года. Мы удовлетворены тем, как прошли все обсуждения, и приложим все усилия для того, чтобы решения совета были выполнены", - пообещал губернатор.
 
Алтайский крайРоссияВиктор ТоменкоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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