https://ria.ru/20240925/initsiativy-1974657386.html

Совет Федерации поддержал инициативы развития Алтайского края

Совет Федерации поддержал инициативы развития Алтайского края - РИА Новости, 25.09.2024

Совет Федерации поддержал инициативы развития Алтайского края

Российские депутаты в рамках Дней Алтайского края в Совете Федерации РФ поддержали проект постановления о социально-экономическом развитии региона на ближайшую... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:59

2024-09-25T16:59

2024-09-25T16:59

алтайский край

россия

виктор томенко

валентина матвиенко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910391499_0:245:3036:1952_1920x0_80_0_0_a1b3223d6fa8be1f8f7e01a954275d9a.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские депутаты в рамках Дней Алтайского края в Совете Федерации РФ поддержали проект постановления о социально-экономическом развитии региона на ближайшую и среднесрочную перспективу, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Дни Алтайского края в Совете Федерации РФ проходят с 23 по 25 сентября. В среду в рамках "Часа субъекта" в Совфеде Томенко провел презентацию региона по всем ключевым направлениям экономики. Докладу предшествовала встреча руководства Алтайского края с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Ранее вопросы развития региона обсудили в рамках заседаний шести комитетов СФ. "Сегодня принят в первом чтении проект постановления, которое разрабатывалось в течение нескольких месяцев. В последние дни он обсуждался на всех профильных комитетах Совета Федерации по самым разным направлениям поддержки развития Алтайского края – его экономики, социальной сферы, вопросов инфраструктуры и улучшения качества жизни людей. Любому успешному делу, безусловно, предшествует тщательная, кропотливая предварительная работа. Мы узнали о том, что дни Алтайского края состоятся в Совете Федерации в мае, и с этого момента начали подготовку. Внимательно отработали многие наши инициативы, предложения, которые выстроены таким образом, чтобы помочь Алтайскому краю в ближайшей и среднесрочной перспективе реализовывать наши планы социально-экономического развития", - рассказал губернатор представителям СМИ по итогам выступления в Совфеде. Он также отметил значимость для Алтайского края поддержки верхней палатой российского парламента всех инициатив, предложенных регионом. "По многим моментам, практически по всем, у нас есть взаимопонимание и с федеральными органами исполнительной власти, и теперь есть поддержка Совета Федерации, которая очень важна для того, чтобы решения уже были учтены при формировании бюджета на 25-й плановый период, на следующие три года. Мы удовлетворены тем, как прошли все обсуждения, и приложим все усилия для того, чтобы решения совета были выполнены", - пообещал губернатор.

https://ria.ru/20240920/podderzhka-1973794526.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, виктор томенко, валентина матвиенко, совет федерации рф