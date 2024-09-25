https://ria.ru/20240925/gripp-1974586181.html

Свыше 8 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа в мобильных пунктах

Свыше 8 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа в мобильных пунктах - РИА Новости, 25.09.2024

Свыше 8 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа в мобильных пунктах

Почти 8,3 тысячи человек сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:54

2024-09-25T12:54

2024-09-25T12:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Почти 8,3 тысячи человек сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Мобильные комплексы работают в самых проходимых и посещаемых местах городских округов, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Это удобно, так как сделать прививку можно перед работой или по пути домой и не тратить время на посещение поликлиники. Всего с начала кампании по вакцинации прививку в мобильных комплексах сделали почти 8,3 тысячи человек", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. С графиком выездов можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Московской области.

https://ria.ru/20240924/oez-1974484035.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк