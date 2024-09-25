https://ria.ru/20240925/griby-1974449032.html

"Это хуже вирусов и бактерий". Ученые обеспокоены новой угрозой

"Это хуже вирусов и бактерий". Ученые обеспокоены новой угрозой - РИА Новости, 25.09.2024

"Это хуже вирусов и бактерий". Ученые обеспокоены новой угрозой

"Тихая пандемия" уже началась, заявляют биологи. Пока мировая система здравоохранения сосредоточена на борьбе с опасными вирусами и супербактериями, незаметно... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:00

2024-09-25T08:00

2024-09-25T13:27

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воз

биология

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Захар Андреев. "Тихая пандемия" уже началась, заявляют биологи. Пока мировая система здравоохранения сосредоточена на борьбе с опасными вирусами и супербактериями, незаметно распространяется инфекция совершенно иной природы. И противостоять ей гораздо сложнее, чем привычным патогенам.Недооценили"Ежегодная заболеваемость инвазивными грибковыми инфекциями — 6,5 миллиона случаев, летальность — 3,8 миллиона, из этого числа около 2,5 миллиона смертей (68 процентов) связаны с грибками напрямую" — такие данные приводит миколог Дэвид Деннинг из Манчестерского университета (Великобритания). По его словам, значительное количество летальных исходов, вызванных микозами, по разным причинам до сих пор не попадало в статистику.Это следствие более широкой проблемы: грибковым инфекциям уделяют мало внимания по сравнению с вирусами и бактериями. В сентябре международная группа ученых призвала исправить ситуацию. Их открытое письмо опубликовано в авторитетном медицинском журнале Lancet. Повод — совещание ООН по устойчивости к противомикробным препаратам, назначенное на 26 сентября."Недостаточное внимание к бактериям вызывает беспокойство. Инвазивные грибковые заболевания в значительной степени недооценены как сообществом, так и правительствами", — говорится в воззвании биологов из Манчестерского университета, Института Вестердейка и Амстердамского университета (два последних — в Нидерландах).По словам ученых, самые опасные возбудители микоза — Aspergillus, Candida, Nakaseomyces glabratus и Trichophyton indotineae — уже, как правило, не поддаются лечению фунгицидами, то есть препаратами, убивающими грибки. Авторы статьи заявляют, что "тихая пандемия" уже началась, но ВОЗ продолжает ее игнорировать.Побочный эффект потепленияС большинством инвазивных (проникающих в организм) грибковых инфекций человек справляется самостоятельно: многие патогены не выдерживают температуры тела. Инфекции на коже — например, грибок стопы — выживают потому, что снаружи не так жарко. А микоз легких, известный высокой летальностью, грозит в основном тем, у кого серьезно ослаблен иммунитет."Наибольшую опасность грибковые инфекции представляют для людей с хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, а также находящихся в состоянии иммунодефицита (пациенты с ВИЧ-инфекцией, перенесшие трансплантацию органов, онкобольные)", — уточняет врач-терапевт Алисия Милинис.Так, во время пандемии COVID-19 в Индии произошла вспышка так называемой черной плесени — правда, это было связано в том числе с антисанитарией, в которой находились пациенты.Однако, как и вирусы с бактериями, опасные дрожжи мутируют. Глобальное потепление помогает им приспособиться к высоким температурам. А значит, зона риска расширяется.При этом у грибковых инфекций есть несколько неприятных особенностей, которые существенно осложняют борьбу с ними."Они распространяются при помощи спор, которые могут долго выживать вне тела хозяина. Поэтому в случае инфекций грибковой природы сложнее отследить нулевого пациента и в разы проблематичнее проводить противоэпидемические мероприятия", — говорит Милинис."Лечить нечем"Кроме того, противогрибковых лекарств гораздо меньше, чем тех же антибиотиков. Разрабатывать фунгициды сложно. Бактерии относятся к прокариотам, или доядерным организмам. Грибы же, как и животные, включая людей, — эукариоты, ядерные. А значит, наши клетки похожи."Это затрудняет производство новых препаратов — лекарство должно крайне избирательно влиять на клетки гриба, не создавая угрозы для человеческого организма", — объясняет врач.Рост устойчивости существенно усугубляет проблему: если даже одно лекарство перестает помогать, это становится существенной потерей для всего противогрибкового "арсенала". А разработка новых препаратов стоит очень дорого и занимает много времени."Скорость выпуска нового лекарства далеко отстает от формирования устойчивости к грибковым патогенам, поэтому не исключено, что появятся штаммы (и уже появляются, например Candida auris), которые устойчивы практически ко всем существующим на сегодняшний день препаратам. У нас нет доступного "оружия" для борьбы с ними, — рассказывает заведующая подразделением микробиологии департамента микробиологических исследований "ЛабКвест" Вера Бондарчук. — Иными словами, устойчивость распространяется быстро, а лечить нечем — новые препараты не выпускают".Спасать пшеницу или людей?Напомним, на ослабление антибиотиков в значительной степени повлияло сельское хозяйство — препараты добавляли в корма для животных, использовали не только для лечения, но и для профилактики, а также при обработке помещений. В результате вырастили бактерии, которые почти невозможно убить.В борьбе с грибком — похожая ситуация. "Несмотря на огромные трудности в разработке, в последние годы на клинические испытания вышло несколько перспективных агентов, включая совершенно новые классы молекул, — отмечает профессор Ферри Хаген из Амстердамского университета. — Но прежде чем они попадут на рынок, пройдут годы. В это же время агрохимическая промышленность разрабатывает фунгициды со схожими механизмами действия, что приводит к перекрестной резистентности. Это снова возвращает нас к исходной точке".Грибок поражает многие важные сельскохозяйственные культуры, поэтому для обеспечения продовольственной безопасности необходима противогрибковая защита, признают ученые. Вопрос в том, какой ценой ее собираются обеспечить.Пока ученые, медики и чиновники обсуждают угрозу на глобальном уровне, людям остается помогать себе самостоятельно. Рекомендации по профилактике грибковых инфекций те же, что и для других патогенов: гигиена, поддержка иммунитета, разумное применение антибиотиков. Ну и конечно же, индивидуальные резиновые тапочки на пляже, в бассейне и общественной бане.

https://ria.ru/20230202/grib-1849030949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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воз, биология