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В Госдуме прокомментировали внесенные в ядерную доктрину изменения - РИА Новости, 25.09.2024
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20:24 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/gosduma-1974707644.html
В Госдуме прокомментировали внесенные в ядерную доктрину изменения
В Госдуме прокомментировали внесенные в ядерную доктрину изменения - РИА Новости, 25.09.2024
В Госдуме прокомментировали внесенные в ядерную доктрину изменения
Внесенные в ядерную доктрину РФ изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной, они внесены для того, чтобы доктрина соответствовала реалиям... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:24
2024-09-25T20:24
россия
андрей картаполов
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Внесенные в ядерную доктрину РФ изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной, они внесены для того, чтобы доктрина соответствовала реалиям сегодняшнего дня, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. "Они внесены для того, чтобы наша ядерная доктрина соответствовала реалиям сегодняшнего дня, а цели - для того, чтобы она была гибкой и ей можно было бы пользоваться более эффективно", - сказал Картаполов.
https://ria.ru/20240925/putin-1974707333.html
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россия, андрей картаполов, владимир путин, госдума рф
Россия, Андрей Картаполов, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали внесенные в ядерную доктрину изменения

Депутат Картаполов: изменения в ядерной доктрине позволят ей стать более гибкой

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Внесенные в ядерную доктрину РФ изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной, они внесены для того, чтобы доктрина соответствовала реалиям сегодняшнего дня, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
"Они внесены для того, чтобы наша ядерная доктрина соответствовала реалиям сегодняшнего дня, а цели - для того, чтобы она была гибкой и ей можно было бы пользоваться более эффективно", - сказал Картаполов.
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