https://ria.ru/20240925/gosduma-1974618894.html
Госдума разрешила банкам открывать счета эскроу дистанционно
Госдума разрешила банкам открывать счета эскроу дистанционно - РИА Новости, 25.09.2024
Госдума разрешила банкам открывать счета эскроу дистанционно
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий банкам открывать счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве без личного... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:48
2024-09-25T14:48
2024-09-25T14:48
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий банкам открывать счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве без личного присутствия граждан, то есть дистанционно. Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он направлен на повышение доступности финансовых услуг для граждан, приобретающих жилье в новостройках, и стимулирование продаж жилья, реализуемого застройщиками по договорам долевого строительства. В этих целях законопроект снимает запрет на открытие кредитной организацией счетов эскроу для расчетов по договорам долевого строительства без личного присутствия клиента-физлица. При этом дистанционное открытие таких счетов будет возможно лишь в случае проведения идентификации клиента и подтверждения достоверности сведений о нем. Для этого могут использоваться надлежащим образом заверенные копии документов, единая система идентификации и аутентификации, а также информация из информационных систем органов госвласти, Соцфонда РФ, Федерального фонда ОМС или госинформсистемы, определенной правительством РФ. Заявление об открытии счета эскроу и (или) договор такого счета должны быть подписаны усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью. Соответствующие изменения вносятся в антиотмывочный закон и закон об участии в долевом строительстве. Согласно пояснительной записке, возможность дистанционно открывать в банках счета эскроу упростит процесс приобретения недвижимости для граждан и будет способствовать развитию жилищной сферы.
https://ria.ru/20240731/banki-1963175157.html
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россия, анатолий аксаков, госдума рф
Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Госдума разрешила банкам открывать счета эскроу дистанционно
ГД разрешила банкам открывать счета эскроу без личного присутствия граждан
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий банкам открывать счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве без личного присутствия граждан, то есть дистанционно.
Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым
. Он направлен на повышение доступности финансовых услуг для граждан, приобретающих жилье в новостройках, и стимулирование продаж жилья, реализуемого застройщиками по договорам долевого строительства.
В этих целях законопроект снимает запрет на открытие кредитной организацией счетов эскроу для расчетов по договорам долевого строительства без личного присутствия клиента-физлица.
При этом дистанционное открытие таких счетов будет возможно лишь в случае проведения идентификации клиента и подтверждения достоверности сведений о нем. Для этого могут использоваться надлежащим образом заверенные копии документов, единая система идентификации и аутентификации, а также информация из информационных систем органов госвласти, Соцфонда РФ
, Федерального фонда ОМС или госинформсистемы, определенной правительством РФ.
Заявление об открытии счета эскроу и (или) договор такого счета должны быть подписаны усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью.
Соответствующие изменения вносятся в антиотмывочный закон и закон об участии в долевом строительстве. Согласно пояснительной записке, возможность дистанционно открывать в банках счета эскроу упростит процесс приобретения недвижимости для граждан и будет способствовать развитию жилищной сферы.